Zabaleta recibió a dirigentes de movimientos piqueteros y acordaron un cuarto intermedio hasta la semana que viene

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, recibió esta tarde a representantes de Unidad Piquetera (UP), integrada por distintos movimientos sociales de izquierda, para escuchar las demandas de estas organizaciones, quienes vienen realizando movilizaciones en el centro porteño en reclamo de "trabajo genuino y asistencia alimentaria a los barrios pobres", entre otras demandas.

El encuentro, que comenzó desde las 18, finalizó cerca de las 20, luego de decidir pasar a un cuarto intermedio y volver a encontrarse la próxima semana, según afirmaron desde la cartera de Desarrollo Social a Télam. La de este miércoles fue la séptima reunión entre el líder de la cartera de desarrollo y los representantes de UP; desde el ministerio también agregaron que no va a haber más altas del Plan Potenciar.

Por su parte, los integrantes de UP se comprometieron a no volver a movilizar hasta el próximo encuentro: "No vamos a tomar ninguna medida en los próximos días porque vamos a respetar el cuarto intermedio, pero si no hay respuesta va a seguir la lucha", expresó Eduardo Belliboni, referente bonaerense del Polo Obrero (PO) e integrante de la Unidad Piquetera, en diálogo con los medios de comunicación tras la reunión.

Y agregó: "Hemos discutido los problemas sociales que hay en Argentina, hemos planteado nuestros reclamos y pasamos a un cuarto intermedio a ver si el ministerio puede arrimar alguna propuesta concreta para las necesidades sociales".

El jueves pasado, tras una movilización que interrumpió por varias horas el tránsito vehicular sobre la avenida 9 de Julio, frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, los representantes piqueteros levantaron la protesta con la promesa oficial de la reunión para esta tarde. Los principales reclamos que UP llevó a la mesa son: trabajo genuino y asistencia alimentaria a la vez que un salario básico de 100.000 pesos.

"Vamos a ir (a la reunión), no movilizados, pero sí con las asambleas que han votado que, si no hay respuesta satisfactorias, vamos a realizar un acampe en serio en todo el país, porque no aguantamos un minuto más esta dilación", advirtió Belliboni en declaraciones a la prensa.

La Unidad Piquetera (UP) está integrada por el Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR, el Movimiento Barrios de Pie; el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, una fracción del FOL y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde).

Con información de Télam