Tensión en vivo: el momento en el que Myriam Bregman no saluda a Milei

El candidato libertario quedó con el puño colgado luego de rechazo de la dirigente del FIT en el saludo final del debate de los representantes de las principales listas de cara a las elecciones Legislativas.

Luego de un debate marcado por la tensión y fuertes denuncia, la candidata del FIT, Myriam Bregman, le negó el saludo al candidato de Libertad Avanzada, Javier Milei, en el cierre del debate de los candidatos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de A Dos Voces en el que también participaron Leandro Santoro y María Eugenia Vidal.

Es así que tras el rechazo de Myriam Bregman (FIT) Milei quedó con el puño colgado ante el ojo atento de las cámaras que registraron el tenso momento en vivo. Según se supo eso también ocurrió fuera del aire de la transmisión previo al cara a cara entre los candidatos.

“Milei está acostumbrado a que las mujeres no hablen”. COMPARTIR:

Lo cierto que durante el programa, Miriam Bregman y Javier Milei, protagonizaron momentos que desbordaron el debate, en donde tuvieron que intervenir los moderadores. Bregman fue la primera que cargó contra el candidato libertario. La exdiputada se define como “abogada defensora de las libertades democráticas y de trabajadorxs” pero debió enfrentar las Interrupciones del referente liberal a quien apuntó: “Milei está acostumbrado a que las mujeres no hablen”.

Por su parte, el candidato de Avanza Libertad no se quedó a tras y amenazó: “Eso es una falacia. Si querés decirme algo, decilo porque además puede constituir un delito”. A lo que Bregman respondió: “No me amenaces”.

¿Qué es ‘zurdos de mierda van a correr?’ ¿Lo mismo que nos decían en la dictadura? Si este va a ser el mecanismo, así no puedo discutir. COMPARTIR:

“Es un violento (...) Este señor empezó haciéndose el educadito, pero en los actos nos dice ‘zurdos de mierda’, ‘zurdos de mierda van a correr’ y a penas empieza el debate empieza con el mismo ataque. ¿Qué es ‘zurdos de mierda van a correr?’ ¿Lo mismo que nos decían en la dictadura? Si este va a ser el mecanismo, así no puedo discutir. Con un varón que me grita yo no discuto”, lanzó Bregman contundente, durante el debate.

Pero Milei fue por más: “Pónganme cadenas así están cómodos”. En ese momento, Santoro intervino y apoyó a la candidata del Frente de Izquierda que estaba siendo agredida: “De tan anarquista que sos no conocés las normas”.

Pero la tensión no paro ni un minuto durante el debate que mantuvo el cruce entre Bregman y Milei que termino en el fuerte rechazo de la candidata de izquierda. “En un debate se tiene que poder decir ideas y no estar agrediendo. Y dejá de decir la palabra ‘falacia’ que nos cansó a todos. Catador de falacias, Milei”, le disparó por último Bregman al candidato libertario.