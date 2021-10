Ciudad: Vidal pidió alternancia, pero el PRO gobierna en CABA hace 14 años

La ex gobernadora de la provincia sostuvo que la calidad institucional solo se mantiene con alternancia y apuntó contra los Barones del Conurbano.

La candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, formó parte del debate en "A dos veces" de TN junto al resto de los diputados de los diferentes partidos políticos de la Ciudad de Buenos Aires, de cara a las próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre. Allí, insólitamente y tras 14 años del PRO gobernando a CABA, manifestó que la única manera de sostener la "calidad institucional" es con una alternancia en el poder.

El intercambio de ideas se basa en tres grandes bloques temáticos, fijados por la producción del programa: calidad institucional, seguridad y justicia; política sanitaria en pandemia; y economía educación y trabajo. Y en el primero, manifestó de forma sorpresiva: "Arranquemos por lo básico, para que haya calidad institucional tiene que haber alternancia. No como propuso el subsecretario del Gobierno Nacional, Emilio Pérsico la semana pasada".

Al mismo tiempo, Vidal sostuvo que para que existan la "seguridad y justicia, tiene que haber igualdad ante la ley" y cuando eso ocurre, "no hay privilegios en la política". Mencionó que quienes la acompañan "defienden la igualdad ante la ley con el ejemplo", entre ellos aparecen: Sandra Pitta, investigadora del CONICET; Ricardo López Murphy, "un ejemplo de honestidad y coherencia"; Pablo Olivetto, "que lucho toda su vida contra la corrupción". Y cerró: "Somos gente honesta y nos preocupa la seguridad. Lo demostramos cuando gobernamos en la Nación, en la provincia y en la Ciudad".

De cara a las elecciones generales de noviembre, la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires señaló que habrá que elegir entre "un país que libera presos y arma una justicia paralela o un país donde la justicia, la seguridad y la honestidad no son negociables". Allí, volvió a recaer en la pelea contra los privilegios y el sistema: "Es eliminar la jubilación de privilegio de la política, como lo hice en la Provincia" y señaló la alternancia faltante en la Provincia aunque su partido no lleve a cabo ningún cambio en Ciudad: "Es lograr que los Barones del Conurbano no puedan quedarse 25 años en el poder".