Kicillof: “No entiendo por qué el debate se hizo en TN”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en diálogo con El Destape Radio se refirió al debate de candidatos y candidatas por la provincia de Buenos Aires que se realizó en el canal de noticias TN, de cara a las elecciones 2021: “No entiendo por qué hay que hacerlo en ese canal”, dijo. Además detalló que “el formato no me gusta y no entiendo por qué el debate se hizo en TN”.

A pesar de ello se refirió a la participación de Victoria Tolosa Paz y dijo que “tuvo un desempeño muy bueno”. Además resaltó que “Santlli es otro producto más del marketing político. Lo han puesto en la Provincia pero es otro vicejefe de gobierno dependiente del macrismo y Larreta”.

“Cuando Vidal ganó en el ‘15 después decidió que ni siquiera iba a venir a la Provincia a ocupar el despacho del gobernador, no es que no conocen, no les interesa que es peor. Eso quedó muy bien expuesto en el caso de Santilli que apoyó que se le saquen fondos a la Provincia, ya es el colmo. Victoria (Tolosa Paz) estuvo muy bien en marcarlo”.

El miércoles a la noche los candidatos y candidatas a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires debatieron en "A Dos Voces", por la señal de Todo Noticias (TN) y dejaron a la vista sus ideas y propuestas para convencer a los y las votantes bonaerenses de cara a las elecciones legislativas generales que se celebrarán el próximo domingo 14 de noviembre.

Estuvieron presentes el postulante de Juntos, Diego Santilli; la candidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz; del Frente de Izquierda Unidad, Nicolás del Caño; de Avanza Libertad, José Luis Espert; del Frente Más Valores, Cyhthia Hotton; y de Vamos con Vos, Florencio Randazzo.

Durante el debate, Tolosa Paz se refirió a Santilli y le preguntó si estaba “hablando por la provincia o por la Ciudad”, ya que remarcó que “a Santilli no le importa la provincia, le importa la campaña presidencial de su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta”. “Al Colo no representa a los bonaerenses”, manifestó.