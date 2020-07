Mauricio Macri llegó a Paraguay y violó el distanciamiento social.

La Directora General de Migraciones de Paraguay, Ángeles Arriola, reveló cuál será el protocolo que deberá seguir Mauricio Macri para poder viajar a Paraguay en medio de la cuarentena y la pandemia por COVID-19.

En diálogo con Radio 10, la funcionaria del país vecino aclaró que ellos restringen el ingreso pero no lo prohíben y que el ex presidente está autorizado dentro de las “acciones de salud o humanitarias” por su condición de ex jefe de Estado.

Además, Arriola explicó que por su corta estadía de menos de 24 horas, Macri deberá mostrar un test negativo realizado en las 48 horas previas y que será siempre escoltado por personal policial y de salud a todo momento.

"Para obtener el permiso de ingreso, que se otorga "para casos excepcionales", el expresidente tuvo que presentar una nota explicando los motivos al Consejo Nacional de Defensa (CODENA) de Paraguay, el organismo que autorizó su vuelo", enfatizó Ambito.com.

"Se me comunicó el día sábado", explicó la directora de Migraciones y aclaró que se trata de una agenda de no más de dos horas.

¿Es legal el viaje de Macri?

Cabe recordar que las salidas del país no están prohibidas siempre y cuando el pasajero tenga un medio disponible para viajar y una autorización de las autoridades del destino. El ex presidente informó sus planes de vuelo a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que habilitó el traslado en un vuelo privado por el propio ex presidente Cartés para tener exclusivamente un almuerzo.

Al regresar, deberá cumplir con los protocolos y se le tomará la fiebre, junto con la firma una declaración jurada sobre su salud. Luego, podrá trasladarse a su domicilio en Olivos, donde deberá cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días.