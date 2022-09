Violento ataque de un repartidor de comida a la militancia a favor de CFK en Recoleta

El empleado de una aplicación de delivery provocó a los manifestantes y los amenazó con una pesada herramienta.

Un repartidor de comida de una famosa aplicación atacó a la militancia que se encontraba en vigilia para recibir a Cristina Fernández de Kirchner y continuar apoyándola ante la causa de Vialidad. La Policía Federal tuvo que intervenir para detener el ataque de esta persona que no fue identificada.

Según trascendió a través de varios videos, el joven insultó y provocó a la militancia que se encontraba en la puerta de la casa de la Vicepresidenta. Ante esta violenta reacción, la Policía Federal intervino y tuvo que reducirlo para evitar que continúe con su ataque que finalmente no pasó a mayores.

La información difundida asegura que el joven repartidor pasó entre la multitud gritando insultos hacia Cristina y parte de los manifestantes reaccionaron ante la provocación. Además, se conoció que el atacante habría portando una llave francesa para golpear a quienes quisieran acercarse.

Por el momento, no salió a la luz la identidad del repartidor y no se conoce si fue detenido. Pero su violento ataque no pasó a mayores y hasta el momento no se reportaron heridos.

Tras 10 días de vigilia, Cristina Kirchner volvió a ser recibida por la militancia

Por décimo día consecutivo, militantes de diversas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles mantienen este miércoles una vigilia frente al domicilio de la Vicepresidenta, en el barrio porteño de Recoleta. La exmandataria agradeció a los simpatizantes kirchneristas el respaldo, que se inició luego del alegato de la fiscalía por la causa Vialidad.

La manifestación de apoyo a la expresidenta se mantenía hoy en la calle Juncal, casi esquina Uruguay, sin interrupción del tránsito vehicular durante el día, ya que los simpatizantes kirchneristas se mantenían sobre la vereda a la espera de la salida de la Vicepresidenta de su domicilio.

Con una gran presencia de manifestantes que obligó a interrumpir el tránsito sobre la calle Juncal, la Vicepresidenta arribó a su casa a las 20.25, rodeada de celulares que intentaban una foto y brazos que buscaban un saludo por parte de Fernández de Kirchner. La titular del Senado se acercó a quienes aguardaron toda la tarde su llegada para firmar ejemplares de su libro "Sinceramente", mientras la multitud cantaba y alentaba con los brazos en alto.

Antes de ingresar al edificio, la Vicepresidenta se subió sobre su auto, desde donde saludó a la multitud, y se sorprendió con los cantos de un grupo de tenores y sopranos de la escuela de Canto del Teatro Colón, que se acercaron a dedicarle un momento musical. Finalmente, entró al edificio donde vive, que se encuentra decorado con carteles de apoyo que rezan "Todas con Cristina" y "Fuerza Cristina", entre dibujos de corazones y otras consignas. Luego de que la ex presidenta entrara a su hogar, el grupo de manifestantes comenzó la retirada.

La vigilia de los manifestantes comenzó el lunes 22 de agosto, luego de que el fiscal Diego Luciani solicitara, en el alegato que formuló en el juicio de la obra púbica en Santa Cruz, una condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para la Vicepresidenta.

Este martes, la vicepresidenta agradeció a los bloques de senadores y diputados del Frente de Todos que le expresaron su respaldo durante un encuentro en el Congreso. Allí, repasó lo ocurrido el sábado en el barrio de Recoleta y convocó a "ponerse atentos" ante el riesgo de que "se quieran llevar sin darnos nada" las riquezas naturales del país, como "alimentos, energía y litio".



En el cierre de la reunión, la titular del Senado criticó a la oposición de Juntos por el Cambio por desatar una "incomprensible represión" y "querer dirimir posicionamientos internos en base a estas cuestiones", en referencia a los cruces públicos entre Patricia Bullrich y funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta por la actuación de la Policía de la Ciudad.