Las ideas de Cristina Kirchner para reforzar el Frente de Todos

En el encuentro con artistas y periodistas, la vicepresidenta entregó pistas de cara a 2023, según pudo reconstruir El Destape. Su mensaje sobre la decisión en 2019, estrategia para lo que se viene y el triunfo de la izquierda en Chile como ejemplo para el frente peronista.

La vicepresidenta Cristina Kirchner dio pistas sobre el futuro para fortalecer el Frente de Todos de cara al 2023. Fue en el encuentro íntimo con artistas, periodistas y personalidades de la cultura realizado en el municipio bonaerense de Pilar. Según pudo reconstruir El Destape, allí dio un mensaje inédito sobre la decisión que tomó en 2019, habló sobre la estrategia para lo que se viene dentro de dos años y puso al triunfo de la izquierda en Chile como ejemplo para el frente peronista.

"Con muchos datos y ejemplos como siempre hace ella, Cristina contó sobre la idea de polarizar hacia la izquierda para 2023", dijo en off the record a El Destape uno de los asistentes a la reunión y brindis con la expresidenta donde participaron Esther Goris, Gustavo Garzón, Paola Barrientos, Victoria Onetto, Darío Grandinetti, María Onetto, Susana Rinaldi, Cecilia Rosetto, Cristina Banegas, Alejandro Vanelli y Ernesto Larrese, Mex Urtizberea, Dady Brieva, Luisa Kuliok, Patricio Contreras, Carolina Papaleo, Tute, Marina Glezer, Marcelo Figueras, Juan Leyrado y Marina Olmi, entre otros.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Algunos de los presentes contaron que en los diálogos políticos de la vicepresidenta con quienes participaron del mitin ella estaba "muy contenta" con la elección en Chile y ponía como ejemplo el caso de Gabriel Boric. "Mostró los casos de la región donde triunfó una idea más izquierdista y dio hasta algunos ejemplos de la última elección en Argentina y en algunos distritos de la Provincia de Buenos Aires donde penetró la izquierda", contó esta misma fuente a este portal. Esta lectura cambia el rol que cumplió el peronismo en 2019, cuando fue a disputar (y ganar) el centro.

En la región, a la reciente victoria de Boric se suma que en Bolivia en 2020 ganó el MAS de Luis Arce; en Perú, fue elegido presidente este año el docente y dirigente sindical Pedro Castillo; Lula y el PT están primeros en las encuestas para las elecciones de Brasil en 2022 contra Jair Bolsonaro. Estos son los ejemplos que mira Cristina sin dejar lado, claro, que en Argentina el pueblo también eligió dejar a la derecha neoliberal de lado en 2019, cuando decidió votar en su mayoría a Alberto para derrotar a Mauricio Macri.

Cristina eligió siempre esquivar la respuesta a la pregunta si iba a ser candidata a presidenta en 2023. "Nunca dijo 'no'. Tampoco 'sí'. Sólo sonreía ante los pedidos sobre su postulación o las consultas", afirmaron sobre esa posibilidad. Sí hubo una certeza. La vicepresidenta contó una situación personal que hizo pública con un video que difundió ella hoy en sus canales oficiales. Allí dio cuenta de su 2019, sus viajes a Cuba para visitar a su hija Florencia y reveló cómo ese año primó su rol de madre antes que su rol como dirigente política. En mayo, comunicó la fórmula presidencial que iba a encabezar Alberto Fernández.

"Hay una imagen de los dirigentes políticos o en especial de quien les habla de invulnerable, de lejana, dura", afirmó Cristina Kirchner en el discurso que dio en Pilar que hoy se hizo público. Destacó las dificultades que vivió al construir en el 2019 el Frente de Todos, momentos en el que ella viajaba a Cuba debido a los problemas de salud que tenía su hija, Florencia Kirchner. Sobre este punto, expresó: "A pesar de todas las dificultades que afectan lo humano, lo interno, ahí primó un poco más mi condición de madre". Y admitió: "Entre la dirigente y la madre, elegí la madre".

La exmandataria indicó que "al actuar como madre de su hija", actuaba como madre de todos los argentinos y argentinas, "al construir algo que también permitiera recuperar esperanza en un país y una sociedad que ha sido muy pero muy castigada".

En tono con el discurso de Alberto Fernández en el Día del Militante, Cristina también apoyó la idea de realizar una gran PASO para 2023 dentro del Frente de Todos. Esto fue confirmado por los presentes. Ayer, en su programa en El Destape Radio, Dady Brieva (estuvo en PIlar) lo contó así: "Ella empezó a hablar de las PASO. Muchos compañeres cuando están con ella se hacen los que saben de todo y yo no dije nada. Ahí ella me miró y me preguntó ‘¿qué mirás tanto vos y no decís nada?’ Y ahí le dije todo lo que pensaba, así como se los estoy diciendo a ustedes. La verdad que nos conduzca una mujer, y nos conduzca como lo hace, es emotivo. Le dije un par de piropos que la verdad la emocionaron. Después le dije: ‘Cristina mírame a los ojos' y le pregunté: '¿En el 2023 qué vas hacer?’", lanzó el actor. La respuesta de Cristina fue, según Dady: "Se rió y no dijo nada. Pero si me preguntan qué pienso, es eso: que se rió. La veo muy comprometida, la vi con mucha fuerza".

El 17 de noviembre, en la Plaza de Mayo, Alberto hizo pública esa idea que venía girando dentro de la coalición oficialista: “Mi mayor aspiración es que en 2023, desde el último concejal hasta el presidente de la República lo elijan primero los compañeros del Frente de Todos”, afirmó ese día. Si bien Cristina aún no dio a conocer públicamente su postura sobre este tema, empieza a filtrarse su apoyo a esta idea para fortalecer el FdT.