Larreta cruzó al diputado pidió pena de muerte a CFK y la oposición empieza a mostrar fisuras

El jefe de Gobierno porteño justificó además la represión fuera de la casa de Cristina Kirchner.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se mostró "totalmente en desacuerdo" con el diputado de Cambiemos Francisco Sánchez (PRO), quien manifestó que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, "merece la pena de muerte" por la causa de Obra Pública.

"Estoy totalmente en desacuerdo con esa declaración", afirmó Larreta en referencia a la expresión de Sánchez. De todos modos, el jefe de gobierno porteño justificó la represión de la policía de la Ciudad fuera de la casa de Cristina Kirchner al sostener que había posibilidad de un enfrentamiento.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La policía actuó para separar dos grupos donde había un riesgo muy claro de que haya un enfrentamiento. En un momento, uno de los grupos avanzó sobre la policía, hay un policía que tiene una herida con arma blanca, hay un policía que recibió una botella con inflamable y tres policías terminaron en es hospital", agregó.

Larreta señaló que está en contra de las manifestaciones fuera de la casa de funcionarios. "Yo he tenido manifestaciones en mi casa, tengo tres hijas que estaban muy mal. Lo cual me parece muy mal en general que haya manifestaciones en las casas. No estoy de acuerdo con las manifestaciones en las casas particulares, eso no quiere decir que la policía no tiene que actuar cuando hay violencia", indicó.

El jefe de gobierno porteño ayer había atacado a la vicepresidenta a quien le pidió responsabilidad y este martes volvió a pedir que calme al peronismo. “Cristina con sus declaraciones genera más violencia. Cristina genera odio y divisiones. Es una gran irresponsabilidad lo que hace con toda la gente en la calle”, indicó en Radio con Vos.

El lunes, luego de que los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, a cargo de la causa Vialidad, hayan pedido la inhabilitación perpetua y 12 años de prisión para Cristina Kirchner, se empezaron a generar dos manifestaciones en la puerta de la casa de la Vicepresidenta. En la calle se vivieron momentos de tensión porque estaban presentes manifestantes que están a favor y en contra del pedido de condena. La policía de la Ciudad se llevó detenido a Adrián Grana, diputado provincial de la Provincia de Buenos Aires, y horas después lo liberó.

"Lo único que le faltaba a Rodríguez Larreta para ser Macri: la Policía de la Ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas", tuiteó Cristina Kirchner y continuó: "Jamás, ningún militante ni simpatizante de nuestro espacio político ha ido al domicilio de ningún dirigente macrista a insultarlos. Ni a la casa de Macri, ni a la de Rodríguez Larreta, ni a la de Bullrich o Vidal".

"Son muy, pero muy violentos… y cuando son menos, la policía de Rodríguez Larreta se suma a la agresión contra mi persona. Nunca fueron ni serán democráticos", concluyó la ex presidenta.