Inauguración del gasoducto Néstor Kirchner | Cristina Kirchner: "No olvidemos a los argentinos en la ecuación económica y de gobierno"

Si bien expresó su alegría por la construcción del gasoducto, la vicepresidenta manifestó su descontento con que a la Argentina le cobren la energía a precios internacionales.

La vicepresidenta Cristina Kirchner valoró este domingo la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y, en el acto de inauguración, expresó: "No es justo que, si tenemos la segunda reserva de gas del mundo no convencional y la cuarta en petróleo, nos quieran cobrar las cosas a precio dólar, convencional. No olvidemos a los argentinos y a las argentinas, a las industrias, a los puestos de trabajo de los argentinos en la ecuación económica de gobierno".

En su discurso, la Vicepresidenta apuntó contra el dueño de Aeropuertos Argentina 2000, Eduardo Eurnekian, quien en el cuarto Encuentro Anual para el Desarrollo del Comercio y los Servicios, había dicho que "la dirigencia política" tomó decisiones que "nos han llevado a las circunstancias en las que hoy nos encontramos". "Yo no sé qué les pasa a los empresarios que cuando se juntan en esos seminarios que hacen entre ellos hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande", respondió CFK.

"Al FMI no lo trajo un político", recordó Cristina Kirchner, quien en respuesta a los dichos de Eurnekian remarcó: "Un político fue el que le pagó y pudo recuperar el timón de la economía argentina y generar, por ejemplo, la recuperación de YPF y pudimos lograr los mejores salarios de nuestros trabajadores en América Latina".

En ese sentido, cuestionó el ex presidente Mauricio Macri y extendió su crítica hacia el empresariado en general. "Al FMI lo trajo un empresario, porque el que era presidente era del bando de los empresarios. Era uno de ustedes, de los empresarios", dijo y agregó: "Esto de generalizar y decir que los empresarios son lo mejor y los políticos lo peor se agota en sí mismo".

"Si el Estado dejara de subsidiar, no sé cuántos empresarios seguirían sobreviviendo, eh", remarcó la ex presidenta en la inauguración del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner. En el escenario estuvieron también el precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, quien habló antes, y el presidente Alberto Fernández, quien dio su discurso luego.

La Vicepresidenta, además, comparó la construcción de red troncal de gasoductos durante el mandato de Mauricio Macri con los gobiernos de Néstor Kirchner y suyo. "Durante cuatro años desde 2015 no hubo ninguna planificación. Entre 2016 y 2019 se construyeron 53 kilómetros"; explicó y añadió: "Entre 2003 y 2015, 3211 kilómetros".