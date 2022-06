El video de Trueno que compartió Cristina: "Orgullo argentino"

La vicepresidenta de la Nación compartió un video que realizaron varios artistas influyentes y comprometidos y mostró su orgullo a través de redes sociales.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, felicitó a un grupo de influyentes artistas de la escena urbana del país a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, la mandataria compartió un video que grabaron los jóvenes con una canción que hace referencia a la Guerra de Malvinas, la dictadura militar y la desaparición de Santiago Maldonado, entre otros temas.

Entre los artistas que fueron destacados por Kirchner se encuentran Trueno, Andrés Calamaro, "El Papu" Gómez, Nicku Nicole, Tiago PZK, "El Kun" Agüero, L-Gante, Klan, Bhavi, Martín "Coscu" Pérez Disalvo, Rodrigo De Paul, "El Chino" Maidana, Cazzu, Catriel, Duki, Dante Spinetta, Stuart y Nathy Peluso. A través de sus historias de Instagram, la vicepresidenta destacó a este grupo como un "orgullo nacional".

La dinámica del video consiste en mostrar a todos los artistas pasarse un mate mientras de fondo suena la canción llamada Argentina, interpretada por Trueno y Nathy Peluso. "Mi Argentina querida es la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. La nave bajan en Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos pa' caminar por ahí. Por Catamarca duermo, en Neuquén me levanto y tengo una Santa Fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto. Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto. Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto", reza una de las estrofas principales de la canción.

Además, la canción que Kirchner decidió compartir hace referencia a la desaparición de Santiago Maldonado: "Estoy hablando con Santiago del Estero, Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron. De Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia. Soy la flora de La Pampa, la bandera, el sol y el cielo". Por otro lado, también hace referencia a las Islas Malvinas: "Las Islas me cantan tango, siempre fueron y son nuestras".

"Orgulloso del país que nos hace ser quien somos, orgulloso de las leyendas que siembra nuestra tierra. Con el mate y la escarapela, representándonos el uno al otro con su propósito y su talento. Desde el sur de Latinoamérica, para todo el mundo, ARGENTINA. Que la cuenten como quieran", escribió Trueno como descripción del video y Cristina Kirchner replicó: "Orgullo argentino".