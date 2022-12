El artículo de Zaffaroni que compartió Cristina Kirchner: "El hueco de lo ajurídico"

El ex juez de la Corte Suprema analiza la falta de confianza en la Justicia por las actitudes de jueces que violan las leyes.

La vicepresidenta Cristina Kirchner compartió un artículo escrito por el reconocido jurista y ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, donde define la situación judicial de la Argentina como "ajurídica" debido a que los jueces que deben hacer cumplir las leyes son quienes las violan.

La columna comienza con una paradoja: "¿Pesará más una pluma o un elefante? No se sabe. Si estuviésemos en un planeta pequeño, sin gravedad, no podríamos decir qué es pesado y qué liviano. Aquí no podemos saber qué es lo lícito y lo ilícito, porque no tenemos derecho: estamos en el vacío jurídico".

Cristina Kirchner había elogiado el análisis de Zaffaroni en un acto que encabezó en Avellaneda para inaugurar un polideportivo. La funcionaria hizo referencia al artículo cuando hacía mención al viaje de espías, jueces, funcionarios porteños y autoridades del Grupo Clarín a Lago Escondido.

"No sabemos qué es lo lícito y lo ilícito, lo único que vemos en que un selecto grupo de quienes debían garantizar el derecho, pasaron a usar ese poder para hacer desaparecer el derecho. Acaso, cuando cada cual hace lo que quiere, en la estricta medida en que su fuerza se lo permite ¿no es el caos? Sí, precisamente el caos es la ausencia del derecho, el hueco de lo ajurídico", analiza Zaffaroni en el texto publicado en La Tecla Revista.

En la columna, el reconocido jurista analiza algunos casos escandalosos tratados por la Corte Suprema como la declaración de inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura luego de diez años de ser implementado, el silencio ante el viaje de jueces a Lago Escondido o el pedido de que vuelvan las clases en medio de la pandemia del coronavirus.

"¿Por qué no dice nada cuando, en lugar de citar a un procesado, se lo detiene de madrugada y se lo muestra en pijama y descalzo por televisión (N. de R. en referencia a la detención a Amado Boudou en 2017)? ¿Por qué un juez puede citar a nueve indagatorias en un mismo día? ¿Por qué hay jueces que concentran todas las causas que quieren en su tribunal violando la regla elemental del juez natural? ¿Por qué hay jueces que desconocen la cosa juzgada? ¿Por qué hay jueces que van a jugar tenis o paddle o al fútbol con el principal interesado en que emitan una sentencia condenatoria y no se excusan? ¿Por qué hay jueces que inventan los vínculos residuales como impedimento para la excarcelación? ¿Por qué hay jueces que procesan por traición a la patria cuando nunca hubo guerra?", se preguntó.

En el final de su artículo, Zaffaroni comienza esbozar una solución al problema. Primero explica que la ausencia del cumplimiento de leyes genera caos y que no puede ser resuelto por lo jurídico, debido a que justamente está ausente. "El caos debe resolverlo la política y, conforme a toda idea democrática, el protagonista de la política es por esencia el soberano, es decir, el pueblo", explicó.

"En la lucha de los pueblos siempre hay avances, detenciones y retrocesos, pero no por eso debemos perder la confianza en el derecho, pues los pueblos, indefectiblemente, aunque muchas veces sin la celeridad deseada, devuelven el derecho, que es su único amparo ante las elites regresivas", cerró.