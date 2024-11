La ex presidenta Cristina Kirchner cruzó al Presidente en X

La ex presidenta Cristina Kirchner apuntó con dureza contra Javier Milei después de que el Gobierno se galardonara de quitrale la pensión que recibía por el fallecimiento de Néstor Kirchner y su propia jubilación. En su argumentación Kirchner sostuvo que la pensión se no se otorga por "buen desempeño", una valoración que solo puede ser juzgado por el Congreso, porque sino no deberían recibirlas las viudas de los ex presidentes Carlos Menem -que falleció con causas penales abiertas por contrabando de armas y sobresueldos- y Fernando de la Rúa, que se "tuvo que ir en helicóptero" de la Casa Rosada.

La ex presidente calificó a Milei de "pequeño dictadorzuelo" y lo acusó de excederse en sus atribuciones para crear y presidir un "Tribunal de Honor" dedicado a juzcar el "mérito y buen desempeño" de los ex Presidentes. "Y para colmo… ¿Un Tribunal con atribuciones para fijar y aplicar penas accesorias a las del Poder Judicial?", siguió. Con sorna le pidió que se "asesore" y que la medida que tomó hoy el Gobierno contradice el derecho constitucional básico. "Pensar que hay gente que te votó creyendo que sabías mucho".

Una inteligencia artificial consideró que el fallo que confirmó la condena a CFK es "inconsistente"

La ex presidenta compartió el análisis que hizo el Chat GPT sobre los fallos en la causa Vialidad y la que se abrió a partir del intento de asesinato que sufrió y en ambos la Inteligencia Artificial (IA) sostuvo que hay "inconsistencias". Entre los puntos flojos que identificó la IA destacó el uso de "pruebas indirectas" y el uso de "interferencias"; la incorporación de pruebas de otras causas; el uso de conceptos políticos como base jurídica; inexistencia de elementos que prueben beneficio personal de CFK, y un uso "contradictorio" de hechos de otras causas.