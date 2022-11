Cristina Kirchner habla el 17 de noviembre: cómo será el acto en La Plata

El jueves 17 de noviembre la Vicepresidenta hablará a las 18 horas en el Estadio Único de La Plata. Los detalles del evento político del año.

El próximo jueves 17 de noviembre la vicepresidenta, Cristina Fernández, hablará desde las 18 horas en el Estadio Único de La Plata. La dirigenta vuelve a la ciudad en donde nació y dará su tercer discurso en lo que va de su mandato como vicepresidenta en dicho estadio. Sin embargo el acto que se viene contará con características únicas que lo harán extraordinario en todos los sentidos.

Según pudo averiguar El Destape se espera que Cristina Fernández hable a las 18 horas y, muy probablemente, será la única oradora. El horario no es un dato menor. El objetivo es que, cuando la ex Presidenta hable, lo haga con Alberto Fernández en el país y al mando de la Casa Rosada. Todo ello dependerá que la agenda internacional del mandatario no cambie a último momento.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Desde la militancia de todos los sectores que conforman el Frente de Todos están realizando una convocatoria que será “masiva” y en todo el país. La Cámpora será la organizadora central. “Vamos a superar las 50 mil personas”, confesó a este medio un dirigente del conurbano bonaerense que participó de una de las primeras reuniones organizativas del acto. Otro funcionario reconoció que “la convocatoria se hizo a todos, nadie quedó afuera”.

Incluso en las redes sociales la convocatoria se está realizando con el hashtag #TodosConCristina. De esta manera, el mayor caudal de militantes llegarán de los distritos donde el peronismo gobierna y, el estadio Diego Armando Maradona estará varias horas antes abierto para recibir a la militancia.

Qué dirá CFK

“Le va a hablar a los argentinos”, afirmó uno de los hombres de mayor confianza de la vicepresidenta. “Va a ser un antes y un después, de lo que diga ahí no se vuelve”, reconoció el militante que conoce a Cristina Fernández hace más de 40 años.

“Le va a hablar al pueblo, después de todo lo que le pasó, le va a hablar al pueblo”, ratificó al ser consultado por este medio respecto de los mensajes políticos que pudiera dar. “El que quiera escuchar que escuche”, finalizó.

Los estadios y Cristina Fernández

La última aparición de la vicepresidenta fue el viernes 4 de noviembre. En un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Cristina Fernández de Kirchner participó como invitada y rompió el silencio que había mantenido durante dos meses tras haber sufrido un intento de magnicidio. “Voy a hacer lo que tenga que hacer”, dijo al final de su discurso en referencia a su futuro político.

En tanto, la última vez que estuvo en el Estadio Único fue el 18 de agosto de 20201, a días de haber perdido las PASO. En ese momento también estuvieron el presidente, el gobernador Axel Kicillof, el entonces presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

El 18 de diciembre de 2020, en medio de la pandemia, fue la primera visita al Estadio Único. El objetivo fue mostrar unidad en el Frente de Todos. Para lograr ese mensaje estuvieron Axel Kicillof, Alberto Fernández y Sergio Massa.