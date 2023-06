Caso Lázaro Báez: sobreseyeron a Cristina Kirchner

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 hizo lugar al pedido del fiscal del Guillermo Marijuan, quien el 24 de mayo había solicitado el sobreseimiento de la Vicepresidenta.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 sobreseyó este lunes a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa que investigaba si "había participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno".

En el fallo firmado por el juez Sebastián Casanello, se explican los motivos por los que se tomó la decisión de sobreseer a la ex presidenta. "La fiscalía ha arribado a una de las soluciones previstas en el ordenamiento legal a través de un razonamiento lógico derivado del examen de las constancias que obran en el expediente", explicó sobre el pedido que había hecho el fiscal Guillermo Marijuan el pasado 24 de mayo.

Marijuan había explicado que había pedido el sobreseimiento de CFK por no poder juntar las pruebas necesarias para la acusación. "Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió interrogarla", expresó en el escrito que le presentó a Casanello.

Casanello remarcó en el fallo que su labor se limitó a coincidir con el planteo que Marijuan había hecho. "El juez encuentra limitada su jurisdicción a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes. No puede ir más allá de la pretensión requerida por la acusación ni suplir la misión punitiva del Estado", sostuvo.

El viernes, Marijuan reiteró que no había pruebas suficientes para la acusación de la Vicepresidenta. "No hay una prueba directa que se pueda citar respecto del manejo que le pudo haber cabido eventualmente a la expresidenta", dijo a C5N.

Marijuan acusó a ex funcionarios macristas de querer evitar el sobreseimiento de CFK

En la misma entrevista con C5N, el fiscal se refirió a la presentación que la Asociación Civil Bases Republicanas le había hecho a Casanello, en la que se reclamó que se los tenga por querellantes y que continúe la investigación contra Cristina Kirchner.

Bases Republicana tiene en su consejo directivo al ex secretario de Legal y Técnica del Gobierno del ex presidente Mauricio Macri, Pablo Clausellas, y como presidenta en uso de licencia a la consejera de la magistratura, ex subdirectora General de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP y jefa de Gabinete de la Unidad de Información Financiera (UIF), Jimena de La Torre; según surge del portal web de esa asociación.

"Están planteando la posibilidad de ser querellantes. Intentan, si se les reconoce esa condición, apelar lo que eventualmente se decida o plantear la nulidad de mi pedido de sobreseimiento respecto de la expresidenta. Si no lo logran tratarán de hacerlo en la Cámara Federal", analizó Marijuan y agregó: "La gente que hace el planteo jamás tuvo acceso a la causa".