Los 500 trabajadores del Parque de la Costa y Aquafan marchan en el centro de Tigre para exigir que les paguen la totalidad de los sueldos y evitar el cierre del predio de diversiones. Pese a que reciben la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que abona el gobierno por la pandemia del coronavirus, las empresas pagaron solo la mitad de los salarios y ofrecieron retiros voluntarios al personal jerárquico.

Los empleados responsabilizan a las empresas Parque de la Costa S.A y Sociedad Comercial del Plata por el "atroz recorte de salarios" y piden saber si los parques de diversiones cerrarán sus puertas como se especula. "Estaba trabajando en mantenimiento edilicio. Hasta la semana pasada estaba haciendo guardias mínimas. Mi jefe me llamó y me dijo que ya no podía ingresar al parque porque estaba suspendida. No se me notificó formalmente el motivo", contó a El Destape Daniel Miller.

Un abogado de las empresas del holding del Parque de la Costa mantuvo una reunión con los dos sindicatos que representan a los empleados Sindicato Único de Trabajadores Espectáculo Público (SUTEP) y Pasteleros. Les ofrecieron retiros voluntarios al personal jerárquico del parque de diversiones, pero a un nivel mucho más bajo que una indemnización.

De acuerdo a los recibos de sueldo a los que pudo acceder este medio, la empresa pagó en los meses pasados solo el 60 por ciento de los sueldos, de los cuales el 50 por ciento fue pagado por el Estado mediante la ATP. Por lo tanto el holding abonó solo el 10 por ciento de los salarios. "Hay una gran incertidumbre y muchas irregularidades. Ante esto la empresa no nos contesta nada. Necesitamos respuestas", afirma Miller.

Desde el inicio de la pandemia, el Parque de la Costa y Aquafan se mantuvieron cerrados y solo tuvieron guardias mínimas para mantenimiento. A algunos empleados solo les pagaron el ATP en una violación del acuerdo establecido por el gobierno nacional que brinda el ATP como ayuda para que se abone la totalidad de los salarios.

En búsqueda de respuestas, los empleados se movilizan del Parque de la Costa hasta el municipio de Tigre para pedir que intervenga en el conflicto y exigen el pago de la totalidad de los sueldos.

El Parque del Costa es el parque de diversiones más grande de la Argentina, cuenta con 14 hectáreas y fue fundado en los años noventa. Además del centro de juegos acuático Aquafan cuenta con el teatro Nini Marshall y el paseo China Town.