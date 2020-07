Conflicto con Edesur: intendentes piden al Gobierno financiamiento para obras

Alertados por los permanentes cortes del servicio de electricidad que presta la empresa Edesur, producto de años de desinversión, intendentes del sur del conurbano bonaerense se reunieron con autoridades nacionales y les plantearon la necesidad de un plan de inversión en materia energética para atender la problemática en el corto plazo.

En distintos encuentros (uno con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y otro con el secretario de Energía, Sergio Lanziani) los intendentes plantearon la urgencia por resolver el problema, advirtieron que desde 2015 hay obras abandonadas por Edesur y que si el problema no se atiende escalará aún más en el verano.

Fernando Gray (Esteban Echeverría), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui), Marisa Fassi (Cañuelas), Mario Secco (Ensenada), Andrés Watson (Florencio Varela), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Mayra Mendoza (Quilmes) se reunieron por la mañana con Lanziani y le propusieron un plan de obra con apoyo nacional hasta tanto se defina la situación de Edesur.

El plan que llevaron, y que ahora será analizado por Nación, tiene que ver con la construcción de tendidos de media y alta tensión y red domiciliaria. Según supo El Destape, hasta que se defina el futuro de Edesur y debido a la falta de respuesta de la empresa, propusieron que cada municipio proyecte el plan de obras (sin terminar y nuevas) a realizarse con financiamiento de Nación. "Pongámonos a trabajar mientras se soluciona la concesión de Edesur porque en algunos meses estaremos en el verano y los problemas van a ser peores", alertó uno de los intendentes a este portal.

Los intendentes denuncian que entre 2014 y 2015 había un plan de obras con financiamiento del gobierno nacional que se ejecutaban en los distritos para atender la demanda eléctrica de los usuarios y esto se interrumpió en los años de gestión de Cambiemos, en consonancia con los tarifazos que incrementaron las ganancias de energéticas como Edesur. La distribuidora eléctrica del sur del área metropolitana obtuvo una ganancia de $12.600 millones en 2019, un 168% mayor a la del año anterior, informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

"Vamos a trasladar las problemáticas que tenemos a la par en la acción contra Edesur porque con la revisión integral de tarifas han tenido ganancias inmensas y nunca cumplieron con las inversiones y obras", señaló a El Destape uno de los intendentes que participó de la reunión virtual. Muy molesto con las promesas incumplidas de Edesur, aseguró: "Lo único que hay son mentiras y carpetas con proyectos que nunca son obras".

Tanto en el encuentro con Lanziani como el que participaron Kulfas, Insaurralde y el titular del ENRE, Federico Basualdo; según supo este medio, el escenario de la rescisión del contrato con Edesur (data de 1992) no fue tocado. "Hablaron de posibles soluciones a la interrupción de los servicios y del proyecto preliminar que plantearon los intendentes de la tercera sección para realizar obras en los barrios", destacaron cerca de Kulfas.

Sin embargo, El Destape dio a conocer que la Defensoría del Pueblo bonaerense ya pidió que se le quite la concesión a la empresa que brinda servicio en 12 distritos de la provincia de Buenos Aires y en varios barrios porteños.

En los próximos días se espera que los municipios avances con los pedidos de revocación. El intendente de Esteban Echeverría. Fernando Gray, anticipó en El Destape Radio esa decisión y denunció: "No hay multas, no hay nada. Todos los años viene la empresa con planillas truchas diciendo lo que planea invertir en el año y no lo invierten”.