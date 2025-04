Renunció García-Mansilla a la Corte Suprema tras el rechazo del Senado

El abogado Manuel García-Mansilla renunció al cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su salida ocurre luego de que el Senado haya rechazado el DNU firmado por Javier Milei que lo había designado en comisión como magistrado del máximo tribunal hasta noviembre. Desde que juró había recibido fuertes críticas por parte de abogados, jueces y referentes del mundo académico.

Tras durar tan solo 40 días en el cargo, García-Mansilla dio un paso al costado y la Corte Suprema vuelve a tener tres integrantes: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. En una carta dirigida al presidente Javier Milei, lamentó no haber podido continuar en la función y admitió: "Mi permanencia en el cargo no va a facilitar la integración de la Corte Suprema, sino todo lo contrario: será una excusa más para distraer la atención de aquellos que tienen que aportar una urgente solución a un problema que ya es de larga data".

García-Mansilla fue designado "en comsiión" a través del DNU 137 del 26 de febrero y juró como ministro el 27 de marzo. Admitió que aceptó ese nombramiento "con la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente". En diciembre se había producido la última vacante con la salida de Juan Carlos Maqueda. Pero ya funcionaba de manera incompleta desde hace más de tres años tras la salida de Elena Highton de Nolasco. Ante esto, Milei designó no solo al ahora exministro supremo sino también a Ariel Lijo, aunque este no llegó a jurar porque optó por no renunciar como juez federal.

Frente a este escenario y tras nueve meses de infructuoso debate, el Senado rechazó el jueves pasado los dos pliegos. El académico cosechó 51 votos en contra mientras que el juez federal, 43. Así, la presión sobre García-Mansilla se redobló pese a que no la decisión de la Cámara alta no invalidaba su situación.

"Es francamente sorprendente que, a pesar de la importancia y del peso que tiene cada juez en un tribunal con una integración tan reducida, se hubiera naturalizado la existencia de una vacante sin cubrir durante un lapso tan prolongado. A esa anomalía institucional se le había sumado una nueva vacante, que agravó aún más la situación y que, incuestionablemente, requería también ser cubierta sin dilaciones", justificó el renunciado.

García-Mansilla le apuntó a quienes "creen de manera errónea que la Corte Suprema puede funcionar con solo tres jueces" y aseguró que "esto es, lisa y llanamente, un espejismo institucional que puede causar un daño incluso mayor que el que ya ha causado la demora en integrar el Tribunal". Allí enumeró que no es "ideal" el funcionamiento con conjueces ni la ausencia de "coherencia técnica" que existe con integración completa. "Con el correr de los meses la demora causada por ese funcionamiento irregular afecta en concreto la actividad del Tribunal, y fundamentalmente la vida de nuestros conciudadanos, que ven demorada la resolución de las disputas que someten a su decisión. No es casualidad que, por Corte Suprema de Justicia de la Nación", advirtió.

Asimismo, resaltó que "la errónea creencia de que el Tribunal puede funcionar de esta forma ayuda a sostener una actitud de verdadera indolencia e indiferencia de algunos sectores de la política". Por ello, alertó que el problema institucional es "muy serio" que "oculta una realidad innegable: la integración de la Corte Suprema no admite más demoras".

En el último tiempo las críticas a Ariel Lijo y a García-Mansilla por jurar "en comisión" se acumulaban. Desde un grupo de académicos con afinidad al kirchnerismo pasando por el Colegio de Abogados que preside Ricardo Gil Lavedra y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que lidera Alberto Garay. "El presidente de la Nacion se manejó muy mal en todo lo que hizo a la designación. Al menos uno de los dos debía ser una mujer. Quien provocó la mayor irritación fue el Presidente y García-Mansilla pagó el costo", señaló Garay en diálogo con La Nación +.