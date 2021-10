Renunció Elena Highton a la Corte Suprema de Justicia

La noticia fue confirmada a través de la página oficial del Centro de Información Judicial. Todos los detalles.

La jueza Elena Highton de Nolasco presentó su renuncia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La mujer de 78 años fue la vicepresidenta del máximo tribunal. La noticia fue confirmada a través de la página oficial del Centro de Información Judicial. Su renuncia llega dos semanas después de la designación de Horacio Rosatti como titular de la Corte, resolución de la que no participó Highton de Nolasco.

"Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente de la República, con el objeto de presentar la renuncia al cargo de la Jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efectos a partir del 1 de noviembre del corriente año", expresa Highton de Nolasco en una carta fechada el 30 de septiembre dirigida al presidente, Alberto Fernández.

En 2004 Elena Highton de Nolasco se convirtió en la primera mujer en acceder a dicha Corte durante un gobierno democrático. Fue propuesta por el entonces presidente Néstor Kirchner y un año más tarde fue designada Vicepresidenta de la Corte. A pesar de que la Constitución Nacional establece para el cargo una edad límite de 75 años, la magistrada permaneció en el cargo durante tres años más.

La magistrada se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires en 1966 y tiene varios estudios universitario de posgrados: Orientación Relaciones Internacionales y Orientación Derecho Civil en la UBA, Program of Instruction for Lawyers en Harvard, General Jurisdiction (1989) - Dispute Resolution (1991) - Leadership (1998) en University of Nevada y Derecho y Economía para jueces y profesores de derecho en la Universidad Torcuato Di Tella.

Elena Highton de Nolasco

A partir de su renuncia, la Corte Suprema queda integrada de la siguiente manera: