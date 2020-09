Losardo aseguró que desea que "la Corte decida sin presión"

La ministra de Justicia, Marcela Losardo habló sobre el fallo de la Corte Suprema un día antes de que el máximo tribunal se decida sobre el per saltum que presentaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. La funcionaria sostuvo que quieren que "la Corte decida sin presión"

En charla con Minuto Uno, en C5N, Losardo indicó que "la decisión de definir esto en un per saltum es inesperada, pero es lo que decidió el doctor Rosenkrantz”. Más allá de esta situación, Losardo se mostró tranquila porque desde el Gobierno esperan “que sea conforma derecho”.

Desde hace varias semanas, Brugrlia y Bertuzzi quieren impedir su traslado y se atornillan a sus lugares. Al respecto, Losardo agregó que le "gustaría que lo decidan con tranquilidad y sin presión, al revés de lo que están viviendo por parte de los opositores”. De esa forma, la ministra hizo hincapié en las múltiples presiones que está recibiendo Lorenzetti.

El último fin de semana, una caravana de militantes de Juntos por el Cambio fueron hasta su casa en Rafaela para escracharlo y presionarlo de cara a la decisión que tiene que tomar el martes. De hecho, la propia Elisa Carrió había amenazado con esta situación de antemano en un programa que se emitió en abril junto a Morales Solá. “Lo llamé para solidarizarme y me dijo que tenían identificadas a las personas, que eran militantes de Cambiemos. Estaba preocupado. No es la metodología el escrache”, sostuvo.

Como contrapunto, Losardo dijo que, a diferencia del macristmo, este Gobierno no tiene una mesa judicial. "No sé qué fallo va a salir porque nosotros no tenemos mesa judicial. Nosotros no sacamos jueces porque si fuera así, sería muy fácil para el presidente", añadió.