Corte Suprema: la estrategia del FdT para conseguir la ampliación

El Senado espera sesionar y aprobar el proyecto del oficialismo en las primeras semanas de agosto. El último intento de sesionar se cayó en julio luego de que el senador Adolfo Rodríguez Saa quitara el apoyo

La dura carta de Cristina Kirchner contra los miembros de la Corte Suprema, a quienes denunció por tener una sentencia “firmada” en su contra, volvió a poner las miradas en la reforma del máximo tribunal que está frenada en la Cámara Alta. El interbloque del Frente de Todos en el Senado presentó en junio un proyecto para ampliar el número de miembros a 25, una iniciativa que ya tiene dictamen pero que todavía no pudo tratarse por falta de votos. Desde el oficialismo apuestan a conseguirlo para principios de agosto y confían que tendrán los números para aprobarla. Los apoyos clave y que todavía no están garantizados son los de la riojana Clara Vega, la misionera Magdalena Solari Quintana, el puntano, Adolfo Rodríguez Saa y el rionegrino, Alberto Weretilneck, parlamentarios aliados que suelen acompañar las iniciativas del Gobierno.

El proyecto del oficialismo tuvo dictamen de comisión el 29 de junio y consta de apenas cuatro artículos. Aclara que los actuales cuatro ministros del tribunal permanecerán en sus puestos y que los otros 21 integrantes serán propuestos por el Poder Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución Nacional. Pero el primer artículo pauta que se dictará una "ley especial" que definirá el modo de organización y funcionamiento de esta nueva Corte.

Desde el despacho de uno de los senadores oficialistas confiaron a El Destape que en los próximos días habrá conversaciones con Rodríguez Saa, el apoyo determinante que hizo que se cayera el llamado a sesión a principios de julio. Si bien en ese momento desde el despacho del puntano afirmaron que “Adolfo no comparte el proyecto y su postura es irreductible”, en el oficialismo no descartan algún tipo de conversación. Rodríguez Saa había presentado un proyecto propio que se diferencia del que tuvo dictamen en la cantidad de miembros que proponía -9 en vez de 25- y además buscaba que estuviera garantizada la igualdad de género y el federalismo. Dos puntos que recoge el proyecto oficial pero no de la misma manera que sugería el puntano. Sin embargo desde el despacho de Rodríguez Saa afirmaron a este portal que "por ahora no hay diferente" a la postura que mantuvo semanas atrás.

En cuanto a los apoyos de Solari Quintana y Vega desde uno de los despachos del oficialismo afirmaron a este portal que sí acompañarán. Sin embargo, fuentes cercanas a Vega dijeron que hasta ahora su posición no está definida. Si es probable que de quórum, como hizo en varias oportunidades, pero tiene sus diferencias con el proyecto que consiguió dictamen. Vega está a favor de que el máximo tribunal pase a contemplar la paridad de género y está de acuerdo con la ampliación del número de cortesanos, pero que sea de 9 y no 25. Además, considera que el dictamen salió “demasiado rápido” y que se podría haber discutido más. “Puede llegar a cambiar, ella de pronto está abierta a las cosas que convienen para el país, quizás en este tema puntual puede ser”, afirmaron desde su despacho.

Otro de los apoyos clave es el del rionegrino Weretilneck, que también había presentado un proyecto propio. Desde el entorno del senador afirmaron a El Destape que el representante de Juntos Somos Río Negro "no va a negociar". "Firmó dictamen de minoría de nuestro propio proyecto y no va a acompañar al oficialismo. El proyecto en debate es malo, no es claro, no tiene nada de lo que estamos buscando nosotros", dijeron.

Weretilneck había presentado un proyecto de reforma de la Corte que perdió estado parlamentario y volvió a lanzarlo este año con algunos retoques. La propuesta del ex gobernador recoge la iniciativa de federalizar la Corte, propone aumentarla a 16 y establecer un cupo por regiones del país para garantizar mayor federalismo en la composición del tribunal. A su juicio, el proyecto del Gobierno es "inviable" y disiente con el hecho de que los gobernadores incidan en las designaciones: "Es inviable porque el Frente de Todos tendría absoluta mayoría", dijo el rionegrino.

En declaraciones a radio Río Negro el ex gobernador afirmó: "Se hace inviable la aprobación e implementación. La ampliación de la Corte y la posterior designación de esos jueces se puede hacer única y exclusivamente si hay un gran acuerdo político nacional; no sólo entre los dos partidos nacionales (Cambiemos y Frente de Todos) sino también con los partidos del interior”.

Este martes el presidente Alberto Fernández también se metió en la discusión sobre la composición de la Corte al respaldar las últimas declaraciones de Cristina. "He reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió Cristina Kirchner. He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos: nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática", afirmó Alberto en Twitter. Más tarde la vicepresidenta compartió un nuevo video en el que el ex presidente Mauricio Macri reconoció en una entrevista que la idea de designar a dos cortesanos por decreto se la había dado Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien continúa prófugo de la justicia.

Cristina y después Alberto volvieron a poner sobre la mesa la discusión sobre la conformación de la Corte. En la Cámara Alta se preparan para sesionar a principios de agosto, una vez que los senadores vuelvan de sus provincias y puedan encarar las negociaciones para conseguir los 37 votos y darle media sanción al proyecto que si se la verá más difícil cuando llegue a Diputados.