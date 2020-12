El presidente Alberto Fernández apuntó contra el accionar de la Corte Suprema de Justicia por sus formas y manejos durante los últimos años. Recordemos que, hace un tiempo, la vicepresidenta Cristina Kirchner también publicó una carta mostrando su descontento y criticando duramente el accionar de los jueces.

En una extensa entrevista con FM La Patriada, el máximo mandatario de la Nación expresó: "Uno se encuentra que un día la Corte abre un Per saltum, que le permite a la Corte apropiarse de cualquier causa previa e investigarla. Lo hace cuando ve situaciones de ’gravedad institucional’". Y sumó sobre Amado Boudou: "Hay 'gravedad institucional' cuando trasladan a tres jueces pero la 'sana discreción' le dice 'no intervengas' cuando condenan a cinco años de prisión a un ex vicepresidente de la República".

Si bien dejó en claro que no habla de "culpabilidad o inocencia", opinó que si había gravedad institucional con tres jueces, "la sana discreción debería decirte lo mismo". Por eso, no dudó en cruzar fuertemente a la CSJN: "Esas cosas demuestran que en la Corte Suprema la apertura de los recursos tienen un nivel de discrecionalidad pasmosa, y eso debe ser regulado".

Más allá de su señalamiento, Alberto Fernández dejó en claro: "Yo marco estas cosas, no para entrar en una disputa con la Corte, lo marco para que el ciudadano común entienda de lo que estoy hablando". Y sentenció fuertemente contra su funcionamiento: "Cuando uno llega a fin de año descubre que la Corte intervino en 20 mil casos, pero sentencias saca menos de 100 y con mucho tiempo de demora".

Crítica a Rodríguez Larreta

En otro pasaje de la entrevista, Alberto Fernández advirtió que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "debería estar agradecido" de que la Nación no le reclame "lo que recibió por cuatro años y no le correspondía" por coparticipación.

"Yo no estoy enojado, espero que entienda y se le pase", afirmó el mandatario nacional sobre su relación con el mandatario porteño. El Presidente reiteró que la Ciudad "recibió de más" durante el gobierno de Mauricio Macri y recordó que eso lo dijo "desde el primer día".