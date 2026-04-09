Corrientes: por la crisis de las arcas provinciales, Valdés negoció con Milei el envío de $40 mil millones

Por la crisis económica que atraviesa la provincia de Corrientes, agudizada por el sobregasto que tuvo el distrito en la campaña, el gobernador Juan Pablo Valdés acordó con el Gobierno de Javier Milei el envío de $40 mil millones de pesos para solventar el sistema previsional. Esto se da en una creciente tensión provincial en el que se vio obligado a renunciar el ex ministro de Economía de Corrientes.

Según informó NEA Hoy, el convenio fue formalizado en la ciudad de Buenos Aires tras una reunión entre el gobernador y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Los fondos estarán destinados al Instituto de Previsión Social (IPS), que administra las jubilaciones y pensiones de más de 32.000 beneficiarios en la provincia. Desde el Ejecutivo correntino señalaron que el acuerdo permitirá aliviar la situación financiera inmediata del sistema previsional, que en los últimos años debió ser sostenido con recursos propios ante la interrupción de los envíos nacionales. Sin embargo, aclararon que los fondos no son de libre disponibilidad y que estarán exclusivamente afectados al pago de jubilaciones.

El propio gobernador definió la transferencia como un “adelanto a cuenta”, en referencia a que el reclamo por el total de la deuda continúa vigente. Meses atrás, la provincia había estimado que la Nación adeudaba cerca de $142.000 millones, sin incluir los montos correspondientes a 2025. En ese sentido, el acuerdo actual cubre solo una parte de esa cifra y deja abierta la discusión por el resto.

El conflicto se originó tras la suspensión de las transferencias nacionales a las cajas previsionales no transferidas, lo que obligó a Corrientes a cubrir el déficit con fondos provinciales. Esta situación impactó en las finanzas locales y motivó la presentación de una demanda judicial que actualmente se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin resolución hasta el momento.

Desde el Gobierno nacional, en tanto, indicaron que el cálculo definitivo de la deuda está sujeto a auditorías sobre las cajas previsionales provinciales. Esta revisión técnica condiciona tanto el reconocimiento del monto total como la posibilidad de establecer un cronograma de pago integral.

La relación Valdés-Milei

La participación del gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, en la “Argentina Week” en Estados Unidos dejó en evidencia no solo una agenda centrada en inversiones, sino también el sostenido acercamiento de su gestión al gobierno del presidente Javier Milei.

Durante su estadía en Nueva York, Valdés mantuvo reuniones con actores relevantes del sector privado como Amazon y participó de encuentros estratégicos en el Bank of America, donde se abordaron oportunidades en agroindustria, energía y financiamiento. Sin embargo, el hecho político más significativo fue su presencia junto a Milei en la apertura del foro, donde compartió una foto institucional con el mandatario y con Karina Milei.

Ese gesto no fue aislado, sino que se inscribe en una serie de señales que muestran un vínculo en construcción. En los últimos meses, Valdés acompañó en el Congreso distintas iniciativas impulsadas por el oficialismo nacional, consolidando una relación de cooperación que se sostiene tanto en lo político como en lo institucional.

Sin embargo, esta relación comienza a mostrar sus primeras tensiones. El senador provincial y hermano del actual gobernador correntino, Gustavo Valdés, marcó distancia de la gestión de Javier Milei, al asegurar que el enfoque exclusivo en la macroeconomía descuida sectores clave. "Es difícil salir adelante si no tenemos una política productiva, industrial y de fomento a la tecnología", sentenció el exmandatario, quien además vaticinó que en pocos meses comenzará un clima de "agitación política" de cara a la campaña presidencial.

Respecto al vínculo institucional entre la provincia y la Casa Rosada, Valdés fue pragmático y le otorgó un puntaje moderado. "Es una relación de cinco puntos. No es ni muy buena ni muy mala; es una relación madura, de ir hablando punto por punto, pero no es de estrecha colaboración", explicó, marcando que existen coincidencias pero también fuertes disidencias políticas.