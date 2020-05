Un importante intendente de Cambiemos se despegó de la protesta: "No es momento para un cacerolazo"

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, cuestionó la decisión de algunos dirigentes de su propio espacio político que convocan a un cacerolazo contra el gobierno nacional por las medidas que tomaron con respecto a la cuarentena y la falsa liberación de presos. Además afirmó que desde el municipio de Mar del Plata pidieron al gobierno nacional y a la provincia la flexibilización de algunas actividades.

"En el medio de una pandemia hablar de política me hace ruido", afirmó el mandatario en una entrevista en Futurock. Acerca de la convocatoria que hicieron los dirigentes de Cambiemos, su propio espacio político, afirmó: "Yo no lo veo, creo que no es el momento. Ya va a haber un momento para eso. No apoyo los reclamos en este sentido".

Montenegro opinó que la cuarentena obligatoria está dando buenos resultados y agregó que pidieron una flexibilización debido a que no tienen casos nuevos desde hace dos semanas. "Siempre tiene que estar la posibilidad de decir 'miren muchachos que volvemos para atras´", afirmó y agregó: "No es momento de discutir salidas de recreación, es momento de discutir actividades económicas".

En este sentido, remarcó: "Tenemos que estar tranquilos un tiempo más, no podemos hablar de recreación todavía", y adelantó: "Hay que empezar a pensar el día después. Hay que ver quién se anima a ir a un restaurant, a un hotel o a una cervecería después de esto".

"Hablar de política en medio de la pandemia me hace ruido. Los que estamos gobernando sabemos que el problema es la gente, que alcancen las camas en los hospitales", concluyó el intendente.