Tras su encuentro con Alberto Fernández, 'Nacho' Levy afirmó que la Ciudad no dice a Nación lo que ocurre en los barrios

Luego del encuentro con Alberto Fernández, el líder de La Poderosa Ignacio 'Nacho' Levy relató: "Alberto nos dijo que no intercedieron antes porque no tenía la información. Y que ahora que lo conoce se siente responsable". También describió que el presidente se conmovió con el relato y acusó a la Ciudad de no brindar información precisa.

"Conversamos con el Presidente de lo que decimos todos los días hace 2 meses. En la Villa 31 ya son 1086 y más de 1.600 en todos los barrios de capital. Lo que pasó en Capital tiene que servir de mirilla para que no suceda lo mismo en otros distritos", aseguró el referente barrial, en diálogo con El Destape Radio.

En ese sentido, el dirigente aseveró: "Todos los medios que no querían mostrar el video de Ramona viva terminaron mostrando el video de Ramona muerta. Nosotros salimos a repetir todo lo que ya había dicho Ramona. Hubiéramos querido que la reunión con el Presidente se diera antes. Le entregamos al presidente un informe barrio por barrio y un arsenal de videos como el de Ramona".

"Ya perdimos a Ramona y necesitamos que ninguna familia más pase por lo que pasa su familia. Necesitamos respuestas urgentes, no hay tiempo para discutir porque una política pública se obtura en algún lugar. Se tiene que reconocer el trabajo de los que están en la terapia intensiva del hambre. No es como dice Quiros que en las Villas hay un promedio de edad bajo. Es bajo porque la gente se muere antes. Ramona tenía 42 años", subrayó Levy.

Además, remarcó: "Necesitamos que el Detectar no sea solo un hisopado y una manipulación de la estadística. Se hace deliberadamente hisopado a personas asintomáticas para que baje el número. Ayer Alberto manifestó su preocupación porque mientras estábamos ahí la referente de la Villa 31 tenía síntomas de dengue. Los vecinos protestan por el Corona Bus que usan para llevarte por los hospitales y 24 horas con un sanguche de queso. En la ciudad están promoviendo una política del ocultamiento".

"Si los alquileres son informales no sirve la prohibición para los desalojos en una ciudad que en 13 años nunca los regularizó. Hay otra situación que tiene que ver con el gas. Los que están jodidos son los que no tienen gas natural, la garrafa sigue costando lo mismo. Tenemos comedores cocinando con leña o basura", recalcó.

En esta línea, remarcó que "en invierno se viene otro infierno en las villas como todos los años, no solo en las villas. Hay incendios y se mueren vecinos". Además, informó que "en villa 31 aún hay 4 manzanas sin agua y muchas más donde el agua es marrón porque no hay presión" y que "Alberto nos dijo que habló con Galmarini para garantizar el agua".

"No puede quedar tan lejos la información de las barriadas de ningún estamento del Estado. Las cocineras de los comedores y merenderos no tienen las condiciones de higiene necesarias y no es mucho gasto generarlas para que no contagien a otros. Hay que reforzar también las políticas contra la violencia de género. Hay 416 vecinas que conviven con sus maltratadores. El Presidente se detuvo en punto por punto y lo delegó en cada ministro. La reunión con el Presidente no es una anécdota ni fue para la foto", concluyó.