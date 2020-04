Sergio Sasia, líder de la Unión Ferrovaria, salió al cruce del acuerdo CGT - UIA

El líder de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, salió al cruce del pacto de la CGT con la UIA que permite un recorte del 25% del salario a los trabajadores que sean suspendidos en tareas por efecto de la cuarentena y recalcó que "el empresariado argentino aprovecha este tipo de acuerdo para institucionalizarlo a lo largo del tiempo".

En una entrevista con Dady Brieva en Volver Mejores, por El Destape Radio, Sasia indicó que entiende que hay Pymes que no pueden atender los sueldos, pero que no se puede "generalizar a todas las actividades que están paradas". El acuerdo de la CGT con la UIA sostiene que los trabajadores que no cumplieron con las habituales tareas por la paralización de actividades impuestas "podrán ser suspendidos por los empleadores" siempre y cuando se le pague el "75% de su salario neto".

Ante esta situación, el secretario General de la Unión Ferroviaria destacó que el empresariado argentino "aprovecha este tipo de acuerdos para institucionalizarlos a lo largo del tiempo" y añadió que los empresarios tienen que recordar las palabras de Alberto Fernández cuando dijo "muchachos ahora les toca ganar menos".

En la charla entre Dady Brieva y Sasia salió el tema de la velocidad del acuerdo entre la CGT y la UIA en comparación con el impuesto al 1% a los ricos. El conductor indicó que uno se hizo muy rápido y el otro conlleva mucho más tiempo. Al respecto, el líder de la Unión Ferrovaria recalcó una situación que ocurre en sus sector: "Camargo Correa, en los últimos años, todos sabemos cuanta plata ganó. No nos hicieron parte de las ganancias y, ahora, nos quieren hacer parte de las pérdidas".