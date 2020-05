Ricardo Lorenzetti se sumó a los argumentos anti-cuarentena: "Donde se pueda, hay que liberar porque no puede ser permanente"

El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, celebró la estrategia de Argentina para enfrentar la pandemia del coronavirus y que se haya actuado "dentro del estado de derecho". También se sumó a los argumentos de los anti-cuarentena y pidió ir liberando la actividad, como por ejemplo en el Poder Judicial que acompañe en las zonas donde el virus está controlado para que pueda liberarse la cuarentena y comenzar a trabajar.

"En Argentina tenemos que estar contentos porque se ha actuado dentro del estado de derecho. Hay una coincidencia muy fuerte entre todos los poderes del estado. Las medidas fueron coincidentes entre todos", aseguró el juez, en diálogo con CNN Radio, quien se ocupó de aclarar que "lo que estamos viviendo ahora es una etapa de transición".

En ese sentido, añadió: "Hemos aplicado una cuarentena rígida aplicada a todo el país, y ahora lo que estamos viendo es que, donde se puede liberar la cuarentena, hay que liberarla porque no puede ser permanente. Entonces nosotros tenemos situaciones en todo el país donde se pudo liberar la cuarentena y es importante que el Poder Judicial en aquellas zonas que son la gran mayoría del país, se liberen y comiencen a trabajar".

"La etapa que viene es concentrarse en los lugares de riesgo. Los demás están saliendo", subrayó.

Aun así, el letrado advirtió que, en un plano global, "los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales y para eso hay límites. Las restricciones pueden ser temporarias, basadas en razones de salud, pero siempre limitadas en el tiempo".

"Hay mucho debate sobre cuál es el límite. Un colega de la Corte de Inglaterra escribió un artículo oponiéndose a la prolongación de la cuarentena, porque sostiene que ahí ya no tiene sentido. Pero en cada país es diferente. Nosotros tenemos que defender las libertades que se defienden en cualquier contexto, haya o no emergencias. En la Argentina hay zonas donde no hay contagios locales, entonces ahí no se justifica", prosiguió.

También inquirió en la necesidad de prepararse ante escenarios de crisis globales como estos: Qué pasa si hay otro coronavirus, un colapso ambiental. ¿Estarán los gobiernos dispuestos a tomar una nueva cuarentena? ¿Se paralizará la economía mundial? Debemos salir de esta ceguera global y fortalecer el mundo natural para que no vuelva a ocurrir esto".