El Gobierno establecerá a través de un DNU un toque de queda para contener el rebrote de casos de coronavirus en el país. No obstante, la medida todavía no fue publicada en el Boletín Oficial y se esperan los detalles del alcance. Por el momento, Córdoba, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires se mostraron reticentes a adherir a la medida que busca frenar los contagios. Desde la provincia cuyana, exigen que cada jurisdicción tome sus propias decisiones sanitarias.

En tanto, en Capital Federal, el Ejecutivo considera que la restricción a la circulación nocturna es equivalente a un “toque de queda”, a pesar de que desde la administración nacional aclararon en varias ocasiones, durante los últimos días, que no se trata de una medida en ese sentido sino de un “freno a la circulación nocturna”.

En las últimas semanas, los casos en la Ciudad han aumentado exponencialmente y los protocolos sanitarios no se están cumpliendo al pie de la letra. No obstante, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta - que se encuentra aislado por contraer el virus cuando se fue a la costa- considera que hay posibilidades de que la curva se estabilice en los próximos días. Creen que no necesariamente la suba de casos, que superó los 13 mil contagios por día ayer, se deba a la llegada de una “segunda ola” del coronavirus, sino que puede ser el resultado de cierto “relajamiento” de las medidas de cuidado sanitario por parte de la población, durante los encuentros de fin de año, en diciembre, y en las Fiestas.

En el caso de Mendoza, el Ejecutivo provincial ya había dispuesto en julio el alerta sanitario de 23:30 a 5:30 y en noviembre de 1:30 a 5:30, hasta que en diciembre pasado se liberó la circulación, con el objetivo de prepararse para el turismo, que ahora empieza a repuntar. Sin embargo, en esta ocasión, el Gobierno que comanda Juntos por el Cambio no ve con buenos ojos el toque de queda sanitario que dispondrá en las próximas horas el presidente Alberto Fernández para contener el avance del coronavirus.

Los funcionarios de esa provincia remarcaron que los contagios están bajo control en la jurisdicción, con escasos niveles de ocupación de camas de terapia intensiva, en el orden del 35 por ciento. Por lo tanto, habrían pedido al Gobierno nacional tener margen para decidir si se acoplan o no a la medida, ya que arrancó la temporada de verano y entienden que esa disposición podría perjudicarlos con el movimiento de turistas que hay por parques, bodegas, diques y montañas.

Mendoza registra unos 120 casos diarios y cuando estableció el toque de queda sanitario, en julio, registraba 180 pacientes infectados por jornada. En el último reporte provincial, informó 139 positivos y un muerto.

En Córdoba, el gobierno de Juan Schiaretti, se sumó al planteo de sus pares. Según expresaron fuentes oficiales a Infobae, buscarán realizar más testeos, pero consideran que cada provincia debería poder elegir qué medidas tomar frente a la suba de casos de acuerdo a su situación puntual con respecto a cantidad de contagios, la ocupación de camas y la actitud de la población.

Córdoba reportó 931 positivos y 5 muertos en las últimas 24 horas, y acumula 131.427 casos y 2.534 muertos desde el inicio de la pandemia.

Por el momento, la medida no fue publicada en el Boletín Oficial. El jueves, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó: "Las medidas van a estar esta tarde definidas. Se están redactando en este momento. Y van a estar publicadas mañana, cuando van a empezar a regir".