Provincia de Buenos Aires analiza la vuelta a las clases presenciales en el AMBA

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, remarcó que debido a la baja de casos en los últimos 14 días, “venimos bien” y, de seguir así, “se podría pasar a una fase más distendida”, que permitiría un regreso escalonado a las aulas en el conurbano.

En las últimas dos semanas, la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires mostró resultados positivos respecto de la cantidad de contagios diarios de coronavirus que, a la fecha está en un promedio de 9.950 casos diarios.

En ese sentido, el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, en declaraciones a Radio con Vos, dijo que “según los indicadores del semáforo, que son los 500 contagios cada 100 mil habitantes y la ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva (UIT), hasta lo que venimos viendo al jueves, venimos bien”. Además remarcó que “si seguimos así y los números nos dan, porque esto es matemático, pasaremos a una fase más distendida”.

Al respecto, el titular de la cartera sanitaria dijo que “si logramos llegar debajo de 500 contagios cada 100 mil habitantes volveremos a tener presencialidad escolar”. Y agregó que: “Lo vamos a saber el domingo, pero estamos viendo que, como venimos los últimos 14 días los números son buenos”.

Según señala el actual Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que plantea las diferentes actividades para las fases, en base a la cantidad de contagios y la ocupación de camas UTI, fuentes del área de Saluda afirmaron a El Destape que “hoy estamos en 618 casos en el AMBA cada 100 mil habitantes y viene bajando”. Es decir, “sí esto se profundiza de acá a una semana vamos a estar abajo de los 500 casos cada 100 mil habitantes”, y allí “el DNU habilita las clases porque te hace pasar de Fase y ya en Fase 3 las clases son presenciales”.

El ministro remarcó que “si venimos con este nivel de caída nos dejaría estar por debajo de 500 contagios cada 100 mil habitantes, y si sigue con esta velocidad de utilización de camas, nos estaría dando el indicador de camas para pasar de Fase, tenemos que ver cómo termina”.

La semana epidemiológica del 31 de mayo al 6 de junio arrojó un promedio diario de 9.950 casos. Esta semana, del 7 al 10 de junio, hubo un total de 38.358 lo que da un promedio de 9.589 contagios por día, aunque se desconoce qué porcentaje corresponde a las ciudades del AMBA y cuáles al interior bonaerense. Es importante remarcar que las localidades que se encuentran en Fase 3 y Fase 4, que son 21 distritos, tienen clases presenciales desde hace meses.

Según pudo averiguar El Destape, si bien los números son positivos y, de seguir por este sendero habría nuevas aperturas, la presencialidad en las escuelas en el conurbano no sería una realidad en la inmediatez. Es decir, las clases no volverían en el AMBA a partir del lunes, pero no descartan volver antes de lo previsto.

Este viernes 11 de junio, el gobernador Axel Kicillof realizará una conferencia de prensa sobre las medidas de cuidado y la situación epidemiológica en el marco de la segunda ola de coronavirus a las 16 horas en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno.