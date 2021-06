PBA: Encontraron 5 mil personas que querían vacunarse contra el COVID sin ser grupo de riesgo

Desde el inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus en provincia de Buenos Aires hubo personas que no pudieron validar su registro. Se trata de bonaerenses menores de 60 años que no contaban con documentación sobre la enfermedad preexistente anotada o no quisieron firmar una declaración jurada.

02 de junio, 2021 | 11.35 Por Belén Bartoli

Desde que comenzó la campaña de vacunación contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires, un total de 5.256 bonaerenses no contaban con documentación sobre la enfermedad preexistente que habían detallado al momento de inscribirse o no quisieron firmar la declaración jurada correspondiente en la posta de vacunación. Representan el 0,4% del total de inmunizados e inmunizadas y no accedieron a las dosis. La situación fue informada a través del sistema que se utiliza en la inscripción de la página www.vacunatepba.gba.gob.ar o en la aplicación VacunatePBA, y el control de las constancias en las postas de vacunación. Vale remarcar que las 5.256 personas eran menores de 60 años y, cuando les llegó un turno por haberse anotado, éstos bonaerenses habían detallado características para formar parte de los distintos grupos prioritarios establecidos por el gobierno bonaerense. La información surgió a partir del cruce de datos hasta esta última semana entre el sistema informatizado, que creó en pandemia el Gobierno para la carga de información de las personas que se inscriben para recibir la vacuna y el control que realizan los trabajadores y trabajadoras durante el triage, en la zona previa a la vacunación en cada posta, en donde se consulta sobre la enfermedad preexistente que declaró y se le pide una constancia. En esa instancia y, en caso de no disponer de la documentación requerida, se le ofrece firmar una declaración jurada para acreditar la condición por la que se había inscripto y fueron priorizadas para vacunarse. La subsecretaria de Gestión de la Información del ministerio de Salud, Leticia Ceriani, detalló que "hay un importante número de las personas vacunadas que necesitaron presentar documentación, mayormente las personas que tienen una comorbilidad pero también trabajadores de la Salud, de Seguridad, y docentes, que tienen que dar cuenta de esa actividad". Al inicio de esta semana el ministerio de Salud bonaerense llegó a las 3.688.855 de vacunas aplicadas de la primera dosis contra la Covid-19. De esa cifra, 1.314.194 personas tuvieron que presentar una constancia que acreditase la existencia de una condición de riesgo, para tener prioridad en la vacunación. En ese sentido, Ceriani agregó que "de esas 1.314.194 de bonaerenses sólo el 0,4% fueron rechazadas en la instancia del triage por no contar con documentación que acredite la condición y no querer firmar la declaración jurada, que es la otra opción que tenemos para poder acceder a la vacunación". Para qué se firma una declaración jurada de salud Esta herramienta es un beneficio que genera la posibilidad de acceso a mayor cantidad de personas al plan Buenos Aires Vacunate y cuida a los grupos de riesgo en un contexto de Pandemia en donde tener que presentarse en un hospital o a un centro de salud para generar ese documento, implica riesgo de contagio y a la vez protege al sistema de salud en dedicarle tiempo a una cuestión netamente administrativa. La funcionaria detalló que "permitimos que las personas se puedan presentar con cualquier documentación que acredite la condición de riesgo". "Como una receta de un medicamento, un certificado médico hecho con anterioridad, y en el caso de que no cuente con esa documentación al momento de ir a vacunarse, firma una declaración jurada en donde se hace cargo que esa es la comorbilidad que tiene", finalizó. En tanto, Ceriani agregó que gracias a toda la información que surge del registro a la hora de la inscripción al Plan de Vacunación y la declaración jurada: "vamos a tener un panorama mucho más completo de cómo es la situación sanitaria en la Provincia para saber cuáles son las personas que padecen alguna enfermedad crónica con el objetivo de ampliar la cobertura de esa población, a través de los diferentes programas del Ministerio de Salud".