Después de que se conozca que hubo más de 4 mil casos de COVID-19 en un solo día y que hay un freno el descenso de la curva, el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó hoy que "hay un relajamiento general" en la población y advirtió que "pasamos lo peor" de la pandemia del coronavirus, pero "no terminó".

El funcionario nacional aseguró que "hay un relajamiento general producto un poco del verano, el cansancio. Yo no me resigno, cuidémonos. Pasamos lo peor, pero guarda que no terminó". En este sentido, aseguró que "podemos complicar el verano" si no continúan los "cuidados necesarios" ante la pandemia.

Las palabras del titular de la cartera de salud hacen referencia al visible relajamiento de la gente en la calle donde se puede ver como hubo una baja del uso del barbijo, de las medidas de seguridad y del distanciamiento social. Para González García, "no hay ninguna receta que supere a que uno no cumpla con el distanciamiento, con el cuidado y el barbijo", y aclaró: "Si eso pasa, lamentablemente, podemos complicar no solamente el post-verano, podemos complicar el verano, mucho más cuando se relaja en una vacación".

En esa línea, González García aseguró Que "no quisiera ir a nuevas restricciones", pero pidió "cumplir las normas" porque la pandemia se trata de una situación "difícil y larga". "No quisiera ir a nuevas restricciones. Los test sirven pero en un conjunto de medidas que son: el aislamiento, contacto cercano, que se cumplan las cosas. Acá no hay libreto, esto es un virus nuevo", subrayó el titular de la cartera de Salud.

Respecto a un posible acuerdo con el laboratorio Pfizer, el ministro de Salud de la Nación indicó que "todavía hay negociaciones". "Estamos en negociación y por confidencialidad no puedo decir las cuestiones que están en debate. Confío, todavía tengo la última esperanza de poder cerrar la negociación", manifestó.

Suspensión de vuelos desde Gran Bretaña

Ante la situación que se vive en Gran Bretaña por la aparición de una nueva cepa de COVID-19, el Gobierno nacional tomó la decisión de suspender los vuelos con ese país a partir de mañana lunes.

En este sentido, sostuvieron que la medida se aplicaría "para el próximo vuelo del lunes". Esta decisión está tomada a raíz del descubrimiento de una nueva cepa de coronavirus en el Reino Unido que encendió las alarmas de toda Europa, donde varios países anunciaron la suspensión de la comunicación aérea y terrestre con la isla, y la Unión Europea (UE) convocó para mañana a una reunión de crisis, mientras el virus seguía avanzando con fuerza en el resto del mundo y Rusia podría comenzar la semana próxima a inmunizar a mayores de 60 años. Alemania, Francia, España y otros países europeos tomaron la decisión de cerrar vuelos.