Lousteau comparó las muertes del COVID con las víctimas de la dictadura

Martín Lousteau, senador de Juntos por el Cambio, intentó utilizar a los muertos por coronavirus para atacar al Gobierno de Alberto Fernández. El lamentable y triste comentario que hizo en TN.

Tal y como lo vienen haciendo varios funcionarios y políticos de la oposición de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau brindó un testimonio sumamente vergonzoso ante las cámaras de televisión. El senador intentó utilizar a los muertos por coronavirus en la Argentina y se atrevió a compararlo con la cifra de víctimas que se cargó la última y sangrienta dictadura cívico-militar.

Luego de que el Gobierno de Alberto Fernández ofreciera un homenaje en conmemoración a los fallecidos por la enfermedad que hace más de un año complica a todos los países del mundo, Lousteau dijo presente en TN para dialogar mano a mano con Nicolás Wiñazki y realizó un verdadero papelón.

Siguiendo la línea de la oposición liderada por el ala dura del macrismo, y lejos de realizar una crítica constructiva, Martín Lousteau se escandalizó y expresó: "Todos tenemos conocidos que han fallecido, seres queridos que la han pasado muy mal, pero llevalo al extremo -y no quiero hacer una comparación de mal gusto-, pero son tres veces las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina".

"Me hubiera gustado que pidieran disculpas por las falencias no de un gobierno sino del Estado argentino para proteger a la sociedad, a pesar de que ha ocurrido en todos los lugares del mundo. Me hubiera gustado ver reacciones de aprendizaje. Merkel, que a veces dio marcha atrás en Alemania, hubiera convocado y lamentado la falta de 94.000 argentinos y cómo lo vamos a encarar hacia adelante. No vi eso. El mensaje tenía que ser que hubo un aprendizaje, que se viene a convocar, no a señalar. Hay un error", agregó el hombre que pertenece a la UCR, pero que fue y sigue siendo funcional a los intereses de Mauricio Macri.

Lousteau y las internas en Juntos por el Cambio

Acerca de la posible candidatura de Facundo Manes de cara a las próximas elecciones legislativas, Martín Lousteau comentó: "Yo creo y confío que va a ser candidato, pero es una decision de él. (Diego) Santilli es un gran candidato y Facundo, un extraordinario candidato".

"¿Por qué sería candidato Facundo? Porque hay que presentar la mejor alternativa posible en todos los distritos. En los distritos donde a Cambiemos le fue muy bien creo que vale la pena trabajar por la unidad, pero donde no le fue bien -y la Provincia es uno de ellos- hay que presentar unas PASO potentes".

En tanto, se refirió al rol que ocupa la UCR y le marcó la cancha al ala dura del macrismo: "No me gusta un radicalismo que solo sea parte de la historia legislativa, sino un partido que gestione. Si ese radicalismo funciona Juntos por el Cambio va a ser mejor".