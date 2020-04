La Provincia de Buenos Aires se encamina hacia una "contagio administrado"

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, coincidió con la idea que propone el grupo de infectólogos cercano al Gobierno Nacional y afirmó que debemos ir "hacia un contagio administrado". En este sentido, detalló que la cuarentena sirvió para "ganar tiempo" y conocer la enfermedad.

"Estamos de acuerdo en que hay que ir hacia un contagio administrado", aseguró el funcionario bonaerense, en declaraciones a El Destape Radio. “Estamos trabajando para decirle al gobernador donde se puede empezar a circular", agregó.

Asimismo, el médico subrayó que existen "protocolos generales y protocolos particulares para autorizar a los intendentes para ir abriendo la compuerta de la economía. La apertura de la cuarentena está sucediendo de a poco porque vamos liberando de forma progresiva y monitoreada. Vamos a priorizar la actividad económica productiva. Vamos a tener pronto novedades para el tratamiento del coronavirus que van a bajar la mortalidad".

"Lo económico forma parte del Sistema Sanitario y de Salud. Hay que hacer un equilibrio. Si nos quedamos encerrados toda la vida, vamos a morir de inanición. Con la cuarentena ganamos tiempo para saber cómo era", destacó Gollán.

En ese sentido, remarcó: "Hay que hacer un equilibrio. Que la gente no pierda el respeto por el virus pero tampoco generar terror", y aclaró que, en este contexto, "el éxito no es no tener ningún caso".