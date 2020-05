La insólita definición política de Patricia Bullrich sobre el aislamiento de Villa Azul

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich lanzó una insólita teoría para explicar el aislamiento preventivo aplicado en Villa Azul en busca de frenar la propagación de contagios de coronavirus.

Todo comenzó cuando la conductora de televisión Viviana Canosa, tras defender a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal al decir que "no pudo haber roto todo en cuatro años como dicen", le preguntó a Bullrich: "quién es hoy de centro izquierda en la Argentina, qué es hoy Alberto Fernández".

"Es de una izquierda stalinista o de una derecha fascista"

Bullrich salió a contestar que "el peronismo es el partido del poder, no es de izquierda ni de derecha. En la Argentina no se divide la izquierda y la derecha, porque no tienen un anclaje profundo".

Luego la ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri lanzó una vergonzosa definición política: "Si uno dijese lo que están haciendo en Villa Azul para ir a algo concreto, ¿es de izquierda? Es de una izquierda stalinista o de una derecha fascista".

Bullrich afirmó que los barrios deben cerrarse para evitar contagios antes de que el virus circule y no cuando ya hay contagiados dentro del lugar.