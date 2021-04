La diputada del PRO por la provincia de Mendoza, Hebe Casado dio positivo de COVID-19.

La diputada del PRO por la provincia de Mendoza, Hebe Casado, que había deseado que Alberto Fernández contagiara de coronavirus a Cristina Kirchner, en las últimas horas confirmó que dio positivo de Covid-19.

A principios de abril, cuando se dio a conocer la noticia sobre que el Presidente tenía coronavirus, la legisladora y además médica especialista en inmunología había hecho un pedido totalmente malicioso a través de su cuenta de Twitter. "Díganme que estuvo con CFK en las últimas 48 horas el vacunado", escribió Casado en su momento, demostrando que su odio hacia la vicepresidenta sobrepasó un límite.

Como era de esperar, la diputada macrista fue duramente repudiada en las redes sociales, al punto que le pidieran la renuncia a su banca por su notoria falta de responsabilidad. Sin embargo, Casado se mostró firme con su postura y, lejos de pedir disculpas, expresó: "Parece que están sensibles las almitas k de cristal. Quisiera que tuvieran la misma sensibilidad con la falta de vacunas, con el aumento de la pobreza y con la violación sistemática de derechos constitucionales".

Ahora, la legisladora de Mendoza confirmó que tiene coronavirus e instó a sus seguidores a "seguirse cuidando". "Aquí poniendo a funcionar mi sistema inmune. Veremos cómo me va. Soy COVID + A cuidarse", escribió Casado y contó que por el momento no está vacunada "porque me parecía poco ético vacunarme antes que los grupos de riesgo".

Pero las declaraciones de Casado no fueron olvidadas y algunos usuarios le marcaron su hipocresía, falta de tacto e irresponsabilidad al haber deseado que Cristina Kirchner se contagiara.