La Ciudad niega que haya habido un aumento de casos

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró que la Ciudad de Buenos Aires tiene suficiente infraestructura y cantidad de camas de terapia intensiva para atender los casos de coronavirus. Además, negó que el aumento de casos tenga que ver con la relajación de la cuarentena o la habilitación para salir a correr.

"Con el R 1,1 actual (N. de R. el índice de contagiosidad) y 400 camas de terapia intensiva en el sector público tenemos suficiente infraestructura en este momento. Ahora, si cambiara el nivel de contagiosidad del R tendríamos que modificar cosas", explicó el funcionario en conferencia de prensa.

En el último reporte, que arrojó un total de 1958 casos a nivel nacional, la Capital Federal contabilizó 692 nuevos positivos confirmados, y 23 de los 35 fallecidos del día. Desde que comenzó la pandemia, Ciudad acumula 16.292 casos registrados.

En tanto, el funcionario porteño aclaró, pese al número de casos informado ayer por el Ministerio de Salud de la Nación, que hay que tomar con "precaución" los datos antes de determinar que hubo una aceleración de los contagios.

Asimismo, confirmó que en este momento la Ciudad de Buenos Aires tiene 149 camas de terapia intensiva ocupadas, de las cuales, 128 requieren uso de respiradores. Además, aclaró que pese al número de casos informado por el Ministerio de Salud de la Nación, hay que tomar con "precaución" los datos antes de determinar que hubo una aceleración de los contagios.

Defensa a los runners

“El R de la Ciudad de Buenos Aires no se ha modificado todavía. Con los datos de ayer hay que tener precaución porque todavía no terminamos de analizarlos. Hasta el día lo que he observado es que seguimos con una relativo aumento de casos", argumentó Quirós.

En ese sentido, insistió que “en este tiempo el R no sólo no ha empeorado si no que ha mejorado” y aseguró que “el tiempo de duplicación de casos en la Ciudad se mantiene por ahora en 18 días".

Durante toda la semana el Gobierno de la Ciudad fue apuntado por las famosas salidas de los "runners" y hasta el presidente Alberto Fernández dio a entender que por ese motivo habían aumentado los contagios.

“No tenemos ningún elemento de juicio técnico para asociar el aumento de casos con la actividad física al aire libre. Además, ni siquiera podemos afirmar que haya habido un aumento de casos en la Ciudad", enfatizó Quirós.

Como suele afirmar en las conferencias de los viernes, sobre todo, el titular de la cartera sanitaria porteña repitió que todavía lo peor está por venir.