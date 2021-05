Kicillof adhirió a las restricciones anunciadas por Alberto Fernández y advirtió: "No jodan con la pandemia"

El gobernador bonaerense anunció que se adaptarán las medidas del DNU presidencial. "Cuestionarlas representa una especulación política y genera preocupación", aseguró.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, precisó el alcance de las nuevas restricciones que regirán en los próximos nueve días y aseguró que la Provincia acompaña el decreto del presidente Alberto Fernández. "En la Provincia la ley se respeta", afirmó y advirtió a la oposición y a quienes alientan comportamientos que ponen en riesgo la salud de la población: "No jodan con la pandemia".

Kicillof confirmó el cierre total de actividades no esenciales por nueve días en los distritos que se encuentran en alerta epidemiológico. El gobernador adhiere a las medidas dispuestas por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el Presidente, en el marco de un fuerte crecimiento de casos en la Provincia, que en el último reporte oficial registró 14.709 casos confirmados.

Si bien en el Gobierno bonaerense hay satisfacción por las medidas tomadas por la Nación pero también surgen voces que consideran que se adoptaron tardíamente, como el ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien consideró que se debería "haber ingresado en cuarentena hace tres semanas".

En el anuncio de medidas, Kicillof se diferenciaría de la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de mantener abiertos los comercios no esenciales, aunque ese punto quedó en duda luego de la reunión que mantuvieron este viernes las autoridades de la Nación, la Ciudad y la Provincia. Y es que en ese encuentro se acordó que los comercios no esenciales solo podrán funcionar con delivery o retiro por el local y no estarán habilitados a vender en la puerta, al tiempo que los empleados o dueños de comercios de Ciudad que vivan en Provincia tampoco podrán ingresar al distrito porteño.

En ese contexto, el cierre de comercios no esenciales para los próximos nueve días -etapa de aislamiento estricto- podría darse de manera al menos similar en ambos lados de la General Paz.

Cumplir la ley y los cuidados

Durante su alocución, Kicillof remarcó: "La provincia, como hemos hecho siempre, respeta y cumple las leyes. Los DNU tienen valor de ley, por lo tanto se cumplirá a rajatabla". En ese sentido, aseguró que el Presidente "es la máxima autoridad sanitaria", por lo cual se adaptarán a estas medidas, y afirmó que "cuestionarlas en medio de esta catástrofe genera dudas, más angustia, y representa una especulación política".

De esta manera, 126 municipios de la Provincia serán alcanzados por el decreto. Respecto a la evolución de los casos, el gobernador reiteró que el país está "en el peor momento de la pandemia, como toda la región". Para defender las medidas, aclaró que no se tratan de "un invento argentino, tengan en cuenta que hoy el virus se mucho más conocido y se han analizado cuáles son las medidas más efectivas".

"El virus original es minoritario actualmente, es una nueva pandemia. Este virus modificado es mucho más contagioso: la cepa británica es el doble de contagiosa y la de Manaos tres veces más que el virus original. Esto quiere decir que los cuidados no alcanzan, si tuviéramos el virus original esto no hubiera pasado", analizó Kicillof.

En las ultimas dos semanas, el 46,5% de los ingresos a terapia intensiva corresponde a menores de 60 años. Por esa razón, señaló: "Ya no alcanza con pensar que es problema de otro. Cada 10 mil contagios, hay 250 muertos. Para evitar muertes, hay que evitar contagios".

Sobre los ataques mediáticos a la gestión sanitaria de Provincia, sentenció: "Esta enfermedad debe generar temor y respeto, a la gente no se la cuida mintiendo o minimizando. Al pueblo no debemos mentirle infantilmente, hay que dar la información real".

Críticas a la Ciudad y la campaña de vacunación

"La suspensión de clases presenciales es la primera autocrítica del macrismo, y lo celebro. Nos guiamos por los especialistas y no por los focus group y los diarios. No hay que distraer la principal meta: combatir el coronavirus", aseguró Kicillof. Respecto a la campaña de inoculación, expresó: "Empezamos a traer vacunas mientras los comunicadores y los políticos opositores decian que las vacunas conseguidas eran veneno. Lamentablemente todavía hay gente que duda en ponerse la vacuna por estas mentiras".

"También se dijo que Argentina tiene pocas vacunas. Si dejamos de mentir un poco, lo que se observa es que Argentina está en el puesto 21 en vacunas conseguidas, entre 200 países", apuntó el gobernador. Y agregó: "Se ha trabajado muy intensamente, nunca se interrumpió el flujo de vacunas desde que comenzó y se está incrementando".