Increíble: Patricia Bullrich trató a Pedro Cahn de "terrorista" por el manejo de la cuarentena

La ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, lo hizo de nuevo. Esta vez, la ex funcionaria trató de "terrorista" al infectólogo Pedro Cahn, uno de los principales especialistas del equipo de asesores del presidente Alberto Fernández y dijo que el gobierno "genera miedo" con el manejo de la pandemia por coronavirus.

Bullrich, una de las funcionarias más criticadas por el manejo de la seguridad durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos, se metió en el debate por la administración de la cuarentena y disparó contra los especialistas que colaboran con las políticas sanitarias.

"Cahn no puede decir lo que dijo", sostuvo Bullrich a propósito de la frase que Alberto Fernández tomó del infectólogo y reza que "el virus no viene a la gente sino que la gente sale a buscar el virus".

"Es una frase que genera miedo. Es una frase casi terrorista", dijo la ex funcionaria en declaraciones a Radio Continental. "No importa que Pedro Cahn sepa más por ser infectólogo", remató la ex ministra.

Inexplicablemente, Bullrich comparó la frase de Cahn con sus años como titular de Seguridad: "Es como si yo hubiese dicho que si usted sale a la calle lo pueden matar en un homicidio. Hay cosas que no se pueden decir".

La ex ministra sostuvo que el gobierno nacional está "generando miedo" con el manejo de la cuarentena y cuestionó las política sanitarias de aislamiento que lleva adelante la Casa Rosada en la Villa Azul de Quilmes y Avellaneda donde se dispararon los contagios por coronavirus.

Bullrich rechazó el aislamiento del barrio: "Si hay gente que tiene otro lugar donde pasar la cuarentena hay que dejarlos salir", dijo a contramano de lo que indican todos los especialistas en políticas sanitarias. La ex ministra insistió en que el gobierno "está generando pánico en el barrio" y que si la gente hace otra cosa "los tratan de traidores a la Patria".

La ex funcionaria de Mauricio Macri disparó contra el manejo de la pandemia al considerar que la Casa Rosada "está corriendo el arco todo el tiempo". Dijo que Alberto Fernández "está generando al mismo tiempo la apertura y el cierre" de la cuarentena. "Quiere abrir los negocios pero al mismo tiempo le dice a la gente que no salga", finalizó.