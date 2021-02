El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, visitó las instalaciones de la Escuela N° 2 “Manuel Belgrano”, en Tapiales, uno de los 16 puntos donde se puso en marcha el plan provincial de vacunación contra el coronavirus priorizando a mayores de setenta años y personas de riesgo. En ese contexto, el jefe comunal enfatizó en la necesidad de inscribirse en www.vacunatepba.gba.gob.ar para recibir el turno, al mismo tiempo que destacó el aumento en los registros online durante los últimos días.

“Por fin llegó el día tan anhelado de esta nueva etapa de vacunación masiva. Estamos en el principio del final de la pandemia en Argentina y esto se percibe en lo que estamos viviendo las y los bonaerenses. A medida que van llegando los turnos para los adultos mayores y personas de riesgo se produce una emoción muy fuerte que provoca lágrimas de felicidad en nuestros vecinos y vecinas. Empiezan a creer que hay esperanza” expresó Fernando Espinoza y añadió: “Esto es algo que no me voy a olvidar nunca”.

“Con la llegada de la nueva tanda de vacunas se multiplicó por cinco la cantidad de inscriptos en el sistema de La Matanza y la verdad es que me emociona mucho, porque quiere decir que la gente está convencida y sabe que esta es la salida para terminar con la dramática pandemia”, remarcó el jefe comunal y agregó: “Como intendente me siento muy orgulloso de nuestras abuelas y abuelos que estos días se están acercando porque saben que ahora empieza una nueva etapa que nos permitirá abrazarnos y compartir momentos más íntimos con nuestros seres queridos”.



“Con la vacunación masiva comenzamos una nueva etapa y para seguir adelante les quiero recordar que, para poder ordenar la demanda, hay que inscribirse. Esto es imprescindible para poder tener el turno. Todas y todos los bonaerenses que quieran aplicarse la vacuna tienen que estar registrados en el sistema a través del sitio www.vacunatepba.gba.gob.ar y esperar la notificación con el turno asignado. Así que, si aún no lo hicieron, inscríbanse. Cada localidad de La Matanza tiene su preparación y modalidad de acceso para que todo esté cerca de sus hogares”, detalló el jefe comunal.