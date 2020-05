Extensión de la cuarentena: Alberto Fernández lo anuncia el viernes al mediodía y analiza una sorpresa

Después de una seguidilla de reuniones, el viernes al mediodía el presidente Alberto Fernández anunciará la nueva etapa de la cuarentena. Según adelantaron a El Destape esta nueva fase se extenderá hasta el 24 de mayo. El Presidente dará todos los detalles de una cuarentena que tendrá mayor apertura.

Según pudo conocer El Destape, más de mil fábricas comenzarán a reactivarse desde el próximo lunes para comenzar la reactivación de la economía. Además, cada gobernador tendrá la potestad para la apertura de comercios, según la cantidad de contagios que haya en las provincias. Asimismo, el mayor cuidado estará en Capital Federal y el Conurbano bonerense.

En el anuncio de mañana, según averiguó este medio, el Gobierno analiza por estas horas sumar un nuevo permiso. Se podría autorizar a que el padre o la madre pueda salir a pasear con el hijo, dentro de un radio determinado y no muy lejano desde el domicilio. Esta medida, de todos modos, debe ser administrada por los distritos. El Destape supo que Axel Kicillof no aceptaría esta flexibilización y que solo apunta a abrir las fábricas para recuperar la producción y que no se pierdan puestos de trabajo.

Las fábricas que levanten sus persianas deberán cumplir con estrictos protocolos, que incluyen el traslado en micros de sus empleados (que sólo podrán trasladar la mitad de la cantidad de pasajeros permitida), la medición de la temperatura de los trabajadores y el sostenimiento del distanciamiento social.

Ayer, el Presidente se reunió con el Comité de Expertos que lo asesora en la lucha contra la pandemia y hoy mantuvo encuentros con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, los mandatarios de los dos distritos más afectados por el coronavirus. Previo a ello, el martes estuvo en Olivos con su vice, Cristina Kirchner, en lo que fue un cónclave muy hermético, cuyo contenido quedó restringido a sus participantes.

Tras el encuentro de esta tarde, Kicillof aseguró que seguirán trabajando "en los protocolos para poder habilitar la industria y el comercio con restricciones muy estrictas de acuerdo a lo que cada municipio considere" y remarcó que la prioridad de su Gobierno es "el trabajo por sobre la recreación". Éste fue uno de los puntos más controvertidos de la etapa de aislamiento que está por terminar, ya que la gestión nacional había permitido paseos de hasta una hora para poder "despejarse" un poco.

Teniendo en cuenta que la mayor cantidad de contagios se concentran en la provincia y ciudad de Buenos Aires, el Gobernador reiteró que es necesario "evitar ese contagio masificado" por lo que seguirán siendo "muy estrictos con el transporte público", uno de los principales focos de contagio si vuelven a viajar muchas personas en horarios pico, según pudo saber El Destape.

La cuarta etapa del aislamiento, que comenzará a las cero horas del lunes implicará la "reapertura progresiva que permita retomar el trabajo y actividades locales", informó La Nación. De todos modos, cabe aclarar que la palabra final para aplicar estas flexibilizaciones por distrito la tendrán los intendentes y gobernadores.

Hasta el momento, analizaron, la cuarentena fue exitosa porque permitió ganar tiempo y preparar al sistema sanitario para un futuro pico. Sin embargo, la nueva fase no implicará la reapertura de colegios y universidades, tampoco estarán permitidos los eventos públicos y privados, los cines, teatros, centros culturales y clubes; el transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional y las actividades turísticas.

Esta apertura será una prueba para ver cómo evoluciona la curva de contagios camino a una nueva normalidad, como ya está ocurriendo en otros países del mundo. Si se mantienen los cuidados, la distancia social y la higiene personal, el camino de la flexibilización continuará pero el Presidente ya aclaró que puede volverse atrás en cualquier momento, en caso de que ésto no funcione.