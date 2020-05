El Gobierno descartó otros brotes en villas de la Provincia de Buenos Aires

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco admitió que en Villa Azul, el barrio que ya tiene 85 positivos confirmados, la situación es muy compleja. De todas formas, el funcionario aseguró que "no hay casos masivos de este tipo en otras villas" y afirmó: "Estamos trabajando en aislar ese foco y asistir a la población del barrio en alimentos, medicamentos y todo lo que necesiten".

En diálogo con El Destape Radio, Bianco contó que desde el gobierno de la Provincia están limitando lo más posible el tránsito y manteniendo aislada la población con aperturas comerciales e industriales limitadas, pero que igualmente apelan "a la conciencia de la población de que se tienen que mantener aislados y usar el tapabocas".

Sobre los pedidos de flexibilización de la cuarentena, Bianco marcó: "Lamentablemente hay algunos que no están entendiendo esto y hay muchas presiones y lobbys para mayores aperturas". "Entendemos que un comercio necesite abrir pero desde el punto de vista sanitario no es recomendable", sostuvo y agregó: "Cuando sea necesario habrá que dar marcha atrás. No vamos a poner en riesgo la vida de los bonaerenses".

"Los epidemiólogos nos dicen que el principal lugar de contacto es el transporte público", destacó el funcionario e indicó: "Alguien que esté en transporte y no sea esencial no queremos que circule y menos a la ciudad de Buenos Aires".