El antivacunas Martiniano Molina dio positivo de coronavirus

Lo confirmó a través de su cuenta de Twitter. Martiniano Molina, diputado provincial por la Provincia de Buenos Aires y exintendente de Quilmes, aseguró meses atrás que no se vacunaría "hasta que se vacune el último argentino".

Muchos son los políticos que se pronunciaron en contra de la vacunación contra el coronavirus. Y uno de los que aportó su visión antivacunas fue el exintendente de Quilmes, Martiniano Molina. De hecho, en septiembre pasado, aseguró en Radio Rivadavia que no se aplicaría ninguna dosis "hasta que se vacune el último argentino".

Pero las cosas dieron un vuelco para nada inesperado: "Quería contarles que hoy por la mañana me dieron el resultado del hisopado Covid Positivo. Estoy aislado cumpliendo los protocolos en perfecto estado de salud", anunció Molina en su cuenta de Twitter. Rápidamente, los usuarios alertaron que Martiniano no está vacunado y sacaron a la luz sus viejas declaraciones argumentando su negacionismo.

En ese entonces, en diálogo con Eduardo Feinmann en Rivadavia, Martiniano Molina explicó: "Uno mira lo que pasó en salud, por ejemplo, con los funcionarios adelantándose en la cola, realmente lamentable. No me vacuné ni me voy a vacunar hasta que se vacune el último argentino. Lo siento así. Tengo 49 años y cuando decidí meterme en política fue porque estoy convencido de que se pueden hacer las cosas mejor".

Por el momento, Martiniano Molina continuará aislado y no podrá estar presente en la jura como diputado provincial. Obtuvo su banca luego de los resultados en las Elecciones Legislativas 2021, integrando la lista de Juntos por la Tercera Sección Electoral. Cabe destacar que, en Quilmes (partido donde se postuló), fue el Frente de Todos liderado por Mayra Mendoza quien se quedó con la mayoría de los sufragios.

