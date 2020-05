Eduardo Feinmann se enojó en vivo por la cuarentena obligatoria y lanzó un urgente pedido

El periodista macrista Eduardo Feinmann dijo estar cansado de la cuarentena al tiempo que publicitó una convocatoria en las redes sociales para realizar una protesta en reclamo "de libertad".

"Estoy con las pelotas llenas de la cuarentena", dijo el periodista al aire en su programa de Radio Rivadavia. "Quiero salir y quiero volver cuando se me canten las pelotas y no cuando me lo diga el Presidente", agregó Feinmann al tiempo que informó sobre una convocatoria para "reclamar por la libertad" para el próximo jueves 7 de mayo.

"Están moviendo una convocatoria en las redes sociales. El 7M, una manifestación con barbijo. Lo están fogoneando en las redes. Es una marcha para reclamar por la libertad", dijo Feinmann, un frecuente entusiasta de esas manifestaciones agitadas por los trolls del macrismo.

"Ya entendí que la cuarentena es la mejor vacuna, que es la mejor manera de no contagiarse, yo entiendo todo. Pero estoy hinchado las pelotas y la gente también", dijo el periodista en su ciclo radial acompañado por el también macrista Fernando Carnota.

Feinmann es uno de los principales alfiles del proyecto Cambiemos y del ala radical del periodismo que encabeza una cruzada para terminar con la cuarentena. A la vez, es uno de los impulsores de la campaña mediática que intenta instalar en la agenda el supuesto plan del gobierno para liberar presos de las cárceles a causa del coronavirus.

"Tengo ganas de reunirme, de ir a comer, de juntarme con gente para buscar información. Quiero salir cuando se me canta las pelotas y volver cuando se me canta las pelotas no cuando me lo dice el Presidente, ni Rodríguez Larreta ni Kicillof", disparó Feinmann.