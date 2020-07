Crece el malestar entre los intendentes bonaerenses por los cortes de luz

La cuarentena es difícil y lo es aún más si se la atraviesa sin luz. Distintos barrios del conurbano bonaerense están sin servicio eléctrico hace días y los reclamos se extienden por semanas. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, exigió que la distribuidora Edesur recompense económicamente a cada familia por los daños ocasionados. Fernando Gray, mandatario de Esteban Echeverría, pidió revisar el contrato con la empresa al igual que Mariano Cascallares, de Almirante Brown.

“Con el primer frío en Quilmes muchos barrios se quedaron sin luz, sin suministro eléctrico, explotaron transformadores, y hasta hoy esta situación no se ha solucionado de manera completa. Se soluciona en un barrio y en otros siguen sin luz. Para nosotros es importante poder hacer este reclamo y exigirle una respuesta urgente a una empresa de las características de Edesur, una empresa que a partir de los aumentos tarifarios del gobierno anterior ha tenido ganancias extraordinarias y, evidentemente, no se han hecho las inversiones necesarias para poder brindar un servicio como corresponde", dijo Mendoza en la AM 750.

La jefa comunal de Quilmes informó que desde el Municipio se está confeccionando un listado con número de cliente y DNI de los vecinos y vecinas afectadas para elevarlo a ENRE, y que desde el área de Servicios Públicos municipal se reemplazaron todas las luminarias afectadas por las sobrecargas de tensión.

Según pudo saber El Destape, el Gobierno bonaerense mantiene reuniones para avanzar en una respuesta política frente a esta problemática pero todavía no se tomaron definiciones. Mientras tanto, el descontento municipal aumenta.

"Se habla de Vicentín, pero yo hablaría de Edesur, que nos fundió a todo el conurbano, nos puso tarifas siderales que la gente tiene que pagar en cuotas, mientras medio conurbano está sin luz", dijo Fernando Gray en AM 530 y agregó: "Estamos en invierno sin luz, en verano sin luz, hay que tomar fuertes medidas con la empresa, aunque no es el momento ahora sino que hay que replantearlo después de la pandemia. Los frentes políticos hay que abrirlos en el momento oportuno".

Cascallares fue en el mismo sentido. Pidió "revisar el contrato y la concesión de la empresa" Edesur una vez terminada la pandemia porque "las interrupciones y los problemas en el suministro son constantes, afectan a miles de vecinos que a veces pasan jornadas enteras sin luz en pleno invierno".

El jefe comunal de Almirante Brown informó que avanzan en reclamos constantes junto a Defensa Civil "pero los cortes son importantes en todo el conurbano sur". Hace tan sólo unos días, el municipio intimó a la compañía a "restablecer el suministro" en las zonas afectadas y trabajar en medidas para evitar estas situaciones.

El domingo, el dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) Juan Grabois denunció que "Edesur ganó 12.600.000.000 en 2019 por un servicio pésimo mientras el país se hundía. Hoy sabotea los barrios populares del conurbano sur. Corta el suministro para generar quilombo y exigir tarifazos. La luz es un derecho. EDESUR es Macri".

Mientras que Federico Fagioli, diputado nacional por el Frente de Todos e integrante del Frente Patria Grande, afirmó: "La precariedad del tendido y las conexiones históricamente han provocado accidentes que en muchas oportunidades terminan cobrándose la vida de algún vecino o vecina".

Fagioli, vecino de un barrio popular en Almirante Brown e integrante de la mesa nacional de barrios populares, estuvo en la pelea por la ley de barrios populares sancionada por unanimidad en 2019 y que, entre otras cosas, dio el marco normativo necesario para poder regularizar el acceso a los servicios básicos en los 4.400 Barrios populares que hay en Argentina, de los cuales el 70% no tiene acceso formal a la electricidad. "EDESUR, una de las ganadoras de los tarifazos de Macri, tiene la obligación de regularizar el servicio, pero no lo hacen porque utilizan los cortes de suministro para extorsionar al Estado con aumentos de tarifas", sumó.