Coronavirus: no habrá vuelos de repatriación similares a los de 2020

La Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, habló sobre la reacción de los turistas que regresaron del exterior: “Tuvimos gente que no quiso pagar el test, otros que gritaban porque no querían esperar pero la mayoría entiende que estamos en pandemia".

"No podemos prohibir la salida porque es un derecho pero intentamos generar medidas para desalentar los viajes". En dialogo con Volver Mejores, Carignano, expresó: "Nos cansamos de decirles a todos que no viajen por la pandemia pero hay gente que no entiende o no quiere entender"; y agregó "la frontera terrestre está cerrada".

"No vamos a dejar varado a ningún argentino pero tendrán que esperar, les dijimos muchas veces que no viajen", sostuvo Florencia Carignano y, por otro lado, añadió que los vuelos de repatriación no serán de la misma manera que en 2020 agregó: "No habrá vuelos de repatriación como se hizo el año pasado. Los que viajaron en pandemia asumieron el riesgo".

Con respecto a la actualidad y la nueva cantidad de casos, Carignano dijo en El Destape Radio, "Esta cepa es muy diferente a la que estábamos acostumbrados, es mas contagiosa, afecta a más jóvenes y colapsa los sistemas sanitarios".

Los casos de coronavirus no paran de crecer y en el último día Argentina registró 163 muertes y 14.014 contagios de COVID-19. La segunda ola llegó y el Gobierno comenzó a aplicar restricciones y pedir mayor cuidado. De esta forma, ya son 2.322.611 los contagiados y 55.611 las víctimas fatales, según informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación.

De acuerdo al reporte de este lunes, del total de casos, 2.088.256 son pacientes recuperados, 178.744 permanecían activos, y del total de decesos, 100 corresponden a hombres, y 62 a mujeres mientras que una persona fallecida en la provincia de Buenos Aires fue registrada sin el dato de sexo.

Con respecto a la cantidad de pacientes internados en las camas de terapia intensiva, confirmaron que hay 3.639 personas internadas. Esto llega al 55,6% en todo el país mientras que en el AMBA, el número es de 60,3%.