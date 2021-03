Tras la tergiversación que realizó la intelectual Beatriz Sarlo sobre el ofrecimiento que le hicieron para vacunarse contra el coronavirus en el marco de la campaña pública de concientización que llevó a cabo la provincia de Buenos Aires, el editor de Siglo XXI, Carlos Díaz, criticó a la intelectual ya que fue él quien le realizó el ofrecimiento para ser parte de la campaña.

En diálogo con Radio con Vos, sostuvo que "es una situación un poco desgraciada que se fue de las manos porque todo fue de forma transparente” y relató: “Yo conozco a la esposa de Kicillof desde hace más de 25 años, me comentó sobre la campaña y le escribí un mail a Beatriz porque me parecía importante”.

"Hay que entender lo que era el clima público sobre las vacunas en enero. La idea de la campaña era simple y era generar concientización", explicó el especialista sobre los motivos de la campaña de concientización como contrarespuesta a la campaña de desinformación que había montado la oposición contra la vacuna.

Asimismo, sostuvo que las declaraciones de Sarlo generaron "un lio al decir ´por abajo de la mesa´" y recordó: "Yo a esto lo discutí largamente con Beatriz y le dije que no tenía acuerdo con ella". Sobre esto, replicó: "A Beatriz la quiero muchísimo, es una persona sumamente sensata y una de las referentes intelectuales más importantes de la Argentina. Pero se generó un lío con el 'abajo de la mesa' y no hubo nada de eso".

Asimismo, aseguró que "no había ninguna condición" y reveló que el acuerdo "era simplemente contar y que circule para generar confianza en el proceso de vacunación. "Beatriz desde un primer momento tuvo la lucidez de decir 'yo no me quiero vacunar si no me toca'. Pero no había ninguna cosa ni oscura, ni turbia. Al contrario, había que darle visibilidad", apuntó el editor de Siglo XXI sobre el ofrecimiento que se le realizó a la columnista de La Nación. El motivo era generar confianza en la población, sobre todo en sectores resistentes a vacunarse.

Para finalizar, Díaz disparó: "Me da entre pena y bronca porque sobre Axel Kicillof se pueden discutir muchas cosas pero sobre su honestidad me parece que no".