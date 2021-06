Clases en Provincia: prorrogan por una semana las clases virtuales en 11 distritos bonaerenses

Se trata de ciudades que, dentro del sistema de fases, están en la más restrictiva de todas. La medida abarca “las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales, en todos los niveles y todas sus modalidades, con excepción de la modalidad de educación especial” para instituciones públicas y privadas.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires publicó en el Boletín Oficial la resolución que dispone que, por la semana corriente, se cancelan “las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales, en todos los niveles y todas sus modalidades, con excepción de la modalidad de educación especial” en once localidades de la Provincia de Buenos Aires.

Las mismas son en Adolfo Alsina (en las localidades de Carhué, Rivera y Villa Maza), Adolfo Gonzales Chaves, Bragado, Carlos Casares, Chivilcoy (con excepción de San Sebastián, La Rica, Palemón Huergo, Benitez, Emilio Ayarza, La Colorada, Canepa, Ruta 51, De Luca, Santa Isabel, La Carlota y Los Copetes), Florentino Ameghino, Guaminí, Leandro N. Alem, Pergamino, Saavedra y San Pedro.

Actualmente en la Fase 2 hay 66 localidades entre las que se incluyen las 40 que conforman el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En Fase 3 hay 64 ciudades y quedan 5 distritos en Fase 4.

Según se detalla en el sistema de Fases bonaerense, estarán incluidos en Fase 2 los distritos que se encuentren en “Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria”, cuando la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados cada 100.000 habitantes, en las últimas dos semanas “es igual o superior a 500, o el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva hubiere superado en algún momento de la última semana el 80%”

También estarán en Fase 2 “aquellos municipios en los cuales se haya producido un brote o un aumento significativo y repentino de casos positivos de COVID-19, cuando a partir de la identificación de los primeros casos autóctonos, se observare un incremento en la velocidad de transmisión medida en términos de tiempo de duplicación o la ocurrencia de casos autóctonos que verifique que la cadena de transmisión se corresponde con un escenario de transmisión comunitaria poniendo en riesgo el funcionamiento adecuado del sistema de derivaciones de atención sanitaria en las zonas afectadas”.

Qué se puede hacer en cada Fase

Según detalló el gobierno bonaerense, en Fase 2 la restricción general de circulación será entre las 20 horas a 6 de la mañana y las clases serán exclusivamente virtuales. Las reuniones familiares y sociales estarán suspendidas.

El cierre de comercios no esenciales será de 19 horas a 6 de la madrugada, y los locales gastronómicos estarán abiertos al aire libre hasta las 19 horas. A partir de ese horario podrán hacer delivery y take away.

En tanto las actividades recreativas y deportivas, sin contacto, y al aire libre podrán realizarse con hasta 10 personas. Lo mismo ocurrirá con las actividades culturales; podrán llevarse adelante en espacios públicos y al aire libre con hasta 10 personas. La celebración de ritos religiosos también deberá ser al aire libre pero podrán estar hasta 20 personas

En Fase 3 la restricción general de circulación será desde la medianoche a las 6 de la mañana y las clases serán presenciales en todos los niveles educativos. Las reuniones familiares y sociales estarán suspendidas.

Los cierres de comercios no esenciales serán a las 20 horas hasta las 6 de la madrugada, y los locales gastronómicos atenderán al aire libre o en espacios con aforo de hasta el 30%, desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas. Tras dicho horario podrán hacer delivery y/o take away.

Las actividades recreativas y deportivas, sin contacto, y al aire libre podrán realizarse con hasta 10 personas. Lo mismo ocurrirá con las actividades culturales; podrán llevarse adelante en espacios públicos y al aire libre con hasta 10 personas. La celebración de ritos religiosos también deberá ser al aire libre pero podrán estar hasta 20 personas

Finalmente en Fase 4, una de las más permisivas, la restricción general de circulación será desde las 00 horas hasta las 6 de la mañana y las clases también serán presenciales en todos los niveles educativos. Sin embargo, las reuniones familiares y sociales continuarán suspendidas.

Por otra parte, los comercios no esenciales cerrarán entre las 00 horas a las 6 de la madrugada, en tanto que los locales gastronómicos atenderán desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. Podrán hacerlo al aire libre o en espacios con aforo de hasta el 50%. Después de las 23 horas podrán hacer delivery y take away.

Las actividades deportivas, con y sin contacto, se podrán realizar en espacios cerrados o al aire libre, y las actividades recreativas y religiosas, sociales y culturales al aire libre hasta 100 personas.