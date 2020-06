Cansado de las faltas de respeto, Massa acomodó a Iglesias:“Usted no tiene coronita”

El diputroll Fernando Iglesias asistió al Congreso no para legislar como el resto de sus compañeros, en una jornada en la que se dio media sanción al proyecto que regula el teletrabajo, sino para molestar y exasperar a propios y ajenos. Esta vez el que se cansó de las faltas de respeto de Iglesias fue Sergio Massa, quien lo cruzó: “Usted no tiene coronita”.

Iglesias quedó completamente expuesto y pasó un vergonzoso momento cuando se grababa con su celular mientras pedía una cuestión de privilegio que le fue negada por el presidente de la Cámara de Diputados.

Durante la sesión, Iglesias se empezó a grabar con el celular en "modo selfie" y comenzó a pedir "una cuestión de privilegio" en la sesión, pero Sergio Massa lo cruzó: "Diputado, hubo acuerdo de labor parlamentaria, firmaron sus presidentes de bloque. Si no le interesa el acuerdo lo que tiene que hacer es retirarse y hacer uno propio".

En el cruce, mientras Iglesias gritaba, Massa le dijo: "Diputado, usted no tiene coronita. No me agote la paciencia". Después de los gritos de Iglesias, Massa le entregó la palabra a otro colega.