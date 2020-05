Cafiero contra la militancia anticuarentena: "Es una falta de respeto"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuestionó hoy a la "militancia anticuarentena" y al documento de intelectuales y científicos sobre una "infectadura" y aseguró que se trata de "una falta de respeto a toda la sociedad argentina".

"Me parece que la militancia anticuarentena y todo esto de la `infectadura´ es una falta de respeto. Pero no al Gobierno, sino a toda la sociedad argentina, que es la que está haciendo el esfuerzo y un sacrificio enorme. Una sociedad que está asustada, que se quiere cuidar, que no se quiere morir. Tan básico como eso", sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones radiales, el ministro coordinador lamentó que a esos sectores "les cuesta tener empatía" y se quejó de que "hay algunos irresponsables que piensan que desgastan al gobierno al pedir el fin de la cuarentena".

"Lo que no entienden es que se enfrentan a la inmensa mayoría de los argentinos, que la cumplen y la apoyan", remarcó Cafiero.

Y añadió: "Nosotros no somos fanáticos de la cuarentena, a todos nos complicó la vida, nadie es procuarentena, en todo caso somos antimuerte. No queremos que la gente se enferme, no queremos que la gente se muera. Tan sencillo como eso".

De esta manera, criticó a los sectores que reclaman que se levante la cuarentena e hizo alusión al documento que firmaron intelectuales, científicos y periodistas para advertir sobre una "infectadura".

Asimismo, destacó el rol del presidente Alberto Fernández y destacó que "está al frente de la situación, promueve el diálogo político, promueve el debate de ideas, incluso hacia adentro del Frente de Todos, y promueve el diálogo con los sectores sociales, económicos, de la economía popular".

Al respecto, el jefe de Gabinete indicó que cuando se supere la pandemia habrá que "sentarse a diseñar una nueva Argentina".

"La pandemia es una oportunidad si somos capaces de leerla objetivamente. El mundo también tiene que replantearse lo que ha ocurrido. Tenemos que construir un capitalismo que priorice lo productivo, que le sirva a la gente y no uno financiero que sólo especula", consideró.