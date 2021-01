Tras la suba de contagios y la falta de cumplimiento de los protocolos, el presidente Alberto Fernández instó a la responsabilidad social para que no sigan subiendo los casos de coronavirus y advirtió que sino se "tendrá que volver para atrás", es decir, a una cuarentena estricta.

"La pandemia no se ha disipado. Tenemos un gran desafío, si no queremos volver para atrás y queremos dar este paso hacia delante para ponernos de pie. Lo que mas necesitamos es que todos tengamos responsabilidad social, cuidarnos nosotros para de ese modo cuidar a quien tengo al laso. Si esto no pasa, el riesgo de que todo vuelva a paralizarse, existe", aseveró el mandatario desde la Quinta de Olivos en el acto de puesta en marcha de las primeras 30 obras públicas de 2021.

En ese sentido, apuntó: "Nadie quiere que en la Argentina que esto pase. Por eso, mas allá de los protocolos que necesariamente tienen que tener los que trabajan en la obra, que los tienen y los cumple, llamo la atención a todos los argentinos"; y subrayó especialmente a la juventud.

"Todos los datos indican que es ahí donde tienen el mayor problema. Los jóvenes que no advierten el riesgo que se vive y tienen que advertirlo, no solo por ellos, porque son vectores de trasmisión del contagio", advirtió el Presidente. "Tal vez, los jóvenes no sean seguramente los que mas padecen la enfermedad a la hora de enfermarse, pero son lamentablemente extraordinarios vectores de contagio y pueden contagiar a adultos mayores que no la pasan muy bien, sino muy mal", reclamó.

Asimismo, Fernández instó "una vez más a esa responsabilidad social de todos y todas" y remarcó que hay que entender que "el problema persiste, se mantiene, nadie esta exento de contagiarse". "Tenemos que guardar las normas, cumplir los protocolos para que no se expanda del modo que se expande el virus", manifestó.

"Si nosotros hacemos y cada uno de nosotros hacemos el esfuerzo de cuidarse, de mantener el distanciamiento social y seguir protegiendo con alcohol las manos, si podemos tratar de aislarlos en la convivencia con nuestros seres queridos, creando esa burbuja, va a ayudar mucho para que la enfermedad no vuelva a expandirse", concluyó.