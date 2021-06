Alberto, irónico con el macrismo: “Ahora me piden que consiga la segunda dosis de veneno”

El Presidente cargó fuerte contra Macri y le recordó la grave crisis que dejó su gestión. "Se olvidó de los argentinos y los metió en un problema enorme del que todavía no podemos salir", afirmó.

El presidente Alberto Fernández cargó contra Mauricio Macri y otros referentes de la oposición y se refirió irónicamente a la polémica por las demoras en el arribo de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V. “Estamos en un país donde se acusa de envenenador al que consigue las vacunas y cuando el envenenador consigue vacunas, le reclaman la segunda dosis de veneno”, lanzó.

Durante el XLVIIIº Congreso Nacional Bancario, del que también participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, Fernández aseguró que Macri "se olvidó de los argentinos" y los metió en "un problema enorme" del que todavía no se pudo salir y remarcó que la sociedad no se tiene que olvidar de lo que se vivió durante los cuatro años de gestión macrista.

Con un fuerte discurso dirigido a Macri, recordó que en una entrevista el exPresidente lo acusó de no entender lo que era una negociación con el Fondo. "Mire Macri, hago eso porque defiendo a los argentinos. Usted se olvidó de los argentinos y los metió en un problema enorme del que todavía no podemos salir", cruzó. "En esos años no solamente se endeudó a la Argentina del modo irresponsable en que se la endeudó. Recuerdo que Macri nos recomendaba en inglés que nos enamoremos de Christine Lagarde. En ese momento estaba poniendo a la Argentina de rodillas con un crédito que nunca íbamos a poder pagar", expresó Fernández.

En el mismo sentido, criticó duramente al Fondo Monetario Internacional por haberle dado a Macri ese crédito de 57 mil millones de dólares. "Mal que les pese, ellos son directores responsables de lo que han hecho. El FMI después de la tragedia de la pandemia dispuso socorrer a todo el planeta con 50 mil millones de dólares, pero a la Argentina de Macri destinó 57 mil millones de dólares. Ese crédito fue un despropósito", apuntó. Asimismo, subrayó que su principal preocupación es que "los trabajadores y las trabajadoras tengan más derechos" y "que los sueldos no se retrasen frente a la inflación", sino "que le ganen".

El jefe de Estado señaló que vino "con toda la ilusión a poner a la Argentina de pie" pero fue sorprendido por la pandemia que "hizo víctima a todo el mundo", pero en especial a la Argentina porque "habían cerrado el Ministerio de Salud, dejaban vencer las vacunas" y "el Ministerio de Ciencia y Tecnología desapareció de un plumazo". Y agregó: "Ahora están preocupadísimos por la educación de nuestros chicos cuando fuimos siempre nosotros los que levantamos la bandera de la salud y la educación pública. Por favor no olvidemos el lugar desde donde partimos. Los responsables tienen nombre y apellido: están en los canales de televisión dando cátedra de lo que ellos no supieron hacer".

Quien salió a cuestionar al Presidente fue el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien se refirió a los "6 millones de argentinos angustiados que esperan la segunda dosis de Sputnik V". Sobre esto, apuntó: "En vez de hacer berrinches y atacar a la oposición dé respuestas a la sociedad que vive en la zozobra. Con las chicanas no va a conseguir vacunas".